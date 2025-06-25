Глава СПЧ призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал высылать из РФ семьи мигрантов, дети которых не посещают учебные заведения. Его слова приводит Telegram-канал совета.
По данным МВД РФ, сейчас на территории страны находятся более 785 000 несовершеннолетних иностранных граждан. При этом лишь 24,5% из них обучаются в школах. Если исключить из статистики детей дошкольного возраста, то все равно остается около 300 000 несовершеннолетних, не посещающих учебные заведения.
По словам Фадеева, российские власти власти не могут позволить себе безответственное отношение к будущему детей, даже если они не являются гражданами страны. Кроме того, глава СПЧ обратил внимание на то, что скопления детей и подростков, которые не обучаются в образовательных организациях, в общественных местах могут стать «серьезным криминогенным фактором».
Фадеев напомнил, что частью 4 ст. 43 Конституции РФ и частью 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ на родителей и опекунов возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. В случае невыполнения такие родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в них. Аналогичные обязанности государство возлагает на родителей и в странах Средней Азии (ст. 46 Конституции Киргизии, ст. 15 Конституции Таджикистана, ст. 50 Конституции Узбекистана).
14 июня бывший глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что бесплатное обучение в школах для детей мигрантов следует отменить, а количество попыток сдачи теста на знание русского языка можно ограничить. Депутат считает недопустимым, когда регионы выделяют средства из своих бюджетов на курсы для подготовки детей иностранных граждан к сдаче теста. Те дети, которые не могут выучить русский язык, не должны находиться в России, отметил Нилов.
Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщал, что значительная часть детей мигрантов в России не обучается в школе. Он отметил, что сейчас в России проживают 638 174 несовершеннолетних иностранных граждан, при этом «где-то половина, точно по каким-то причинам, болтается» вместо получения образования. 13 мая Рособрнадзор опубликовал первые данные тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Согласно ему, в российские школы не смогут попасть большинство детей мигрантов – порядка 80% даже не смогли приступить к тестированию.