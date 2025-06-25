Глава СПЧ призвал высылать из РФ семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу

Фадеев напомнил, что частью 4 ст. 43 Конституции РФ и частью 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ на родителей и опекунов возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. В случае невыполнения такие родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в них. Аналогичные обязанности государство возлагает на родителей и в странах Средней Азии (ст. 46 Конституции Киргизии, ст. 15 Конституции Таджикистана, ст. 50 Конституции Узбекистана).