В Совфеде недовольны отчислениями за композиции недружественных артистов

В Совфеде недовольны отчислениями за композиции недружественных артистовА в Российском авторском обществе опасаются, что бесплатная «вражеская музыка» вытеснит российскую
Заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике Дмитрий Ворона, представляющий в верхней палате парламента Запорожскую область, поднял вопрос целесообразности отчисления роялти Российскому авторскому обществу (РАО) в интересах зарубежных исполнителей, представляющих недружественные страны. На пленарном заседании СФ сенатор рассказал об обращениях представителей бизнеса Крыма, Севастополя и новых регионов «о попытках взыскания с них крупных отчислений в пользу РАО за исполнение песен Майкла Джексона, Элтона Джона, Фрэнка Синатры, Эда Ширана, Ланы Дель Рей, Coldplay, Рианны и прочих других исполнителей».
По словам Вороны, «одно из заведений» должно выплатить 200 000 руб. «за единоразовое исполнение 10 песен», соответствующий иск подан РАО в один из крымских судов. Сенатор подчеркнул, что размер компенсации из расчета 20 000 руб. «за одно произведение недружественного исполнителя установлен постановлением авторского совета РАО». «А в качестве подтверждения исковых требований представители общества приложили договоры, заключенные непосредственно с иностранными исполнителями. В то же время абсолютное их большинство открыто осуждают Россию, не признают вхождение в Российскую Федерацию ни Республики Крым, ни Севастополя, ни воссоединенных субъектов и даже выступают за отмену русской культуры. К примеру, Лана Дель Рей распространяла видеообращение [президента Украины Владимира] Зеленского, Элтон Джон неоднократно публично декларировал поддержку Украины, ну а остальные такие же», – сказал Ворона.
«Ведомости» обнаружили в картотеке арбитражных судов несколько исков РАО касательно взыскания роялти за исполнение песен зарубежных артистов. К примеру, крымский арбитраж 22 мая взыскал с индивидуального предпринимателя (ИП) Алима Эмирова 120 000 руб. за публичное исполнение песен Эда Ширана, Рианны, Джастина Бибера, Майли Сайрус, Селены Гомес и других певцов в столовой «Еда» в Судаке в 2024 г. 16 мая тот же суд взыскал с ИП Андрея Баклушина 100 000 руб. за песни Майкла Джексона, Джастина Тимберлейка, группы Duran Duran и других исполнителей. Есть аналогичные решения и в других регионах, в частности в связи со звучанием песен Ланы Дель Рей в петербургской кальянной Mist Lounge.
По словам Вороны, бизнес осознает необходимость поддержки российских исполнителей, но «категорически не согласен с выплатами исполнителям недружественных государств, которые неоднократно высказывались против России». Перечисленные Вороной Фрэнк Синатра и Майкл Джексон умерли задолго до присоединения Крыма и начала спецоперации на Украине – в 1998 и 2009 гг. соответственно. «Это вопрос больше политики, чем права», – подчеркнул запорожский сенатор. Он попросил председателя СФ Валентину Матвиенко поручить комитетам по науке, образованию и культуре и по экономической политике «провести совещание с профильными министерствами и представителями РАО, бизнеса наших регионов, чтобы разобраться в этом вопросе, выработать совместное решение».
Глава комитета по науке Лилия Гумерова сказала, что сенаторы уже вышли на связь с РАО, «решим все вопросы в интересах региона». «Мы считаем, что в наших учреждениях культуры не должны звучать песни тех исполнителей, которые так категорично настроены против России и позволяют себе такие высказывания. Должна звучать та история, те мелодии, которые прославляют нашу страну. А в вопросе разберемся», – пообещала она. Матвиенко поручила профильным комитетам «рассмотреть эту проблему, выработать эту позицию, проинформировать о ней Министерство культуры и соответствующие ведомства».
РАО действительно собирает вознаграждение за использование любой музыки, так как этого требует закон, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы общества в ответ на запрос. «Делать исключения для вражеской музыки РАО не может, так как это приведет к тому, что бесплатная вражеская музыка полностью вытеснит платную российскую. К сожалению, многие люди склонны выбирать то, что им предлагают бесплатно. «На халяву и уксус сладкий, а за свои кровные и мед горчит» – данная поговорка и в наши дни, как никогда, актуальна», – говорится в ответе.
Представитель РАО уточнил, что, согласно указу президента, все вознаграждение, собранное в пользу авторов и исполнителей из недружественных стран, а также иноагентов, перечисляется на спецсчет, доступ к которому возможен только по решению правительственной комиссии. В новых регионах РАО судебно-претензионной работы вообще не ведет, подчеркивается в ответе на запрос: «В мае авторским советом РАО было принято решение о применении для этих регионов специальных льготных ставок авторского вознаграждения, в 5 раз ниже ставок для других регионов».