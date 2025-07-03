В Совфеде недовольны отчислениями за композиции недружественных артистов

РАО действительно собирает вознаграждение за использование любой музыки, так как этого требует закон, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы общества в ответ на запрос. «Делать исключения для вражеской музыки РАО не может, так как это приведет к тому, что бесплатная вражеская музыка полностью вытеснит платную российскую. К сожалению, многие люди склонны выбирать то, что им предлагают бесплатно. «На халяву и уксус сладкий, а за свои кровные и мед горчит» – данная поговорка и в наши дни, как никогда, актуальна», – говорится в ответе.