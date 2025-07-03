Минюст намерен реформировать закон о третейских судах

Третейские суды были учреждены в России еще в 1992 г. для альтернативного способа разрешения споров в негосударственном суде, называемом третейским, или арбитражным. Стороны выбирают независимых арбитров, которые рассматривают дело и выносят решение, обязательное для исполнения.

На данный момент в России семь третейских судов:

- Арбитражный центр при Национальном институте развития арбитража в ТЭК;

- Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП;

- Арбитражный центр при РСПП;

- Арбитраж при Союзе машиностроителей России;

- Арбитражный центр при Российском институте современного арбитража.

- Морская арбитражная комиссия при ТПП;

- Национальный центр спортивного арбитража;