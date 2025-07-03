Минюст намерен реформировать закон о третейских судах

Минюст намерен реформировать закон о третейских судахПринудительное исполнение решений повысит их привлекательность для бизнеса, считают эксперты
Министерство юстиции предлагает расширить полномочия третейских судов (негосударственные судебные органы), разрешающих споры по экономическим и хозяйственным договорам между юрлицами. Ведомство хочет внедрить механизм принудительного исполнения обеспечительных мер, принятых третейскими судами, а также закрепить норму о принудительном исполнении их решений без проведения предварительного судебного заседания. Соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК), с которыми ознакомились «Ведомости», размещены на федеральном портале проектов нормативных актов.
Минюст предлагает выдавать исполнительный лист на основании обеспечительных мер, принятых в рамках третейского разбирательства, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением (ПДАУ). Сегодня такие меры не подлежат немедленному исполнению и требуют дополнительного судебного подтверждения. Законопроект также вводит упрощенный порядок: заявление будет рассматриваться без проведения заседания и должно быть рассмотрено в срок до 14 дней. Это касается как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции – например, если спор касается физических лиц. Такие нормы отдельно закрепляются в АПК.
Постановления третейских судов о различных мерах пока носят рекомендательный характер, инициатива придать им доказательственную силу и ввести процедуру выдачи исполнительного листа усилит позиции сторон, говорит управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский. Вместе с тем он указывает, что 14-дневный срок рассмотрения заявления без вызова сторон может быть избыточным для срочных ситуаций.
Сейчас суды имеют право назначать предварительное заседание по третейским разбирательствам по своему усмотрению, что может затягивать процесс, говорится в пояснительной записке. Предлагается такую возможность исключить. Партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин считает, что это позволит ускорить рассмотрение заявлений, так как зачастую стороны не относятся к предварительному заседанию всерьез, считая, что могут представить отзыв на заявление, заявить ходатайства, представить доказательства и прочее на судебном заседании. Это, по словам эксперта, порой делало бессмысленным проведение предварительного заседания. Но теперь стороны спора должны будут приготовиться к полноценному представлению позиций уже к первому судебному заседанию, утверждает эксперт.
Что такое третейское разбирательство
На данный момент в России семь третейских судов:
- Арбитражный центр при Национальном институте развития арбитража в ТЭК;
- Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП;
- Арбитражный центр при РСПП;
- Арбитраж при Союзе машиностроителей России;
- Арбитражный центр при Российском институте современного арбитража.
- Морская арбитражная комиссия при ТПП;
- Национальный центр спортивного арбитража;
В поправках также закрепляется возможность направления документов между государственными судами и третейскими с помощью электронной почты. Это касается как запросов на предоставление материалов дела, так и ответов на них. Кроме того, уведомление сторон третейского разбирательства может осуществляться по адресу электронной почты, указанному в ЕГРЮЛе или ЕГРИПе. Законопроект ограничивает сферу применения арбитража ad hoc – третейских судов, создаваемых для конкретного спора. Такие разбирательства не смогут рассматривать дела, решения по которым влекут изменения в юридически значимых реестрах (например, в ЕГРЮЛе или реестрах прав). Ограничение объясняется необходимостью защитить государственные реестры от неправомерных изменений и злоупотреблений, оставляя такие споры в ведении ПДАУ, поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал законопроект на Петербургском международном экономическом форуме в июне, сообщив, что рост доли третейского разбирательства в экономических спорах с 2023 по 2024 г. составил 30%. Суды рассмотрели 3000 дел, но это все равно «мизер» на фоне 1,8 млн экономических дел, рассмотренных арбитражными судами за прошлый год, сетовал Чуйченко.
У бизнеса есть запрос на более быстрые, прозрачные и удобные процедуры разрешения коммерческих споров, предложенные изменения помогут приблизить отечественную систему к международным стандартам, полагает старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. Для успешного внедрения реформы важно предусмотреть дополнительные гарантии качества судебного контроля, предупреждает он. Например, повысить квалификацию судей, которые будут принимать решения без предварительных заседаний, и установить четкие стандарты электронного взаимодействия между судами и третейскими учреждениями.