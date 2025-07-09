Большинство олимпиадников становятся в вузах хорошистами и отличниками

Большинство олимпиадников становятся в вузах хорошистами и отличникамиНовых победителей и призеров хотят искать не только в школах, но и среди студентов колледжей
Около 83% олимпиадников учатся в университетах на «отлично» и «хорошо», порядка 23% из них круглые отличники. Об этом заявил глава Российского союза ректоров (РСР), ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий со ссылкой на результаты мониторинга успеваемости дипломантов олимпиад. По его словам, среди остальных студентов таких соответственно 51 и 11%.
«Количество победителей и призеров олимпиад, зачисленных без вступительных испытаний в вузы, составляет 1,2% от количества бюджетных мест. В общероссийском масштабе это статистически незначимая величина. Это ответ на вопрос о том, что много [студентов] поступает без вступительных испытаний», – указал Садовничий. При этом распределение поступлений олимпиадников неоднородно: свыше 70% приходится на вузы Москвы и Петербурга.
Ректор МГУ также возглавляет Российский совет олимпиад школьников (РСОШ), который отвечает за системное развитие и координацию олимпиад и интеллектуальных соревнований. Он рассказал, что в олимпиадном движении РСОШ ежегодно принимает участие более 2 млн школьников, начиная с 1-го класса, из всех регионов страны. Садовничий в ходе выступления озвучил предложения РСР по совершенствованию олимпиадного движения. В их числе – обеспечить возможность участия в олимпиадах обучающихся по программам среднего профессионального образования (СПО), а также расширить участие в них иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.
Как ранее писали «Ведомости», в 2023 г. в профильных олимпиадах принимало участие 75% школьников. Средний возраст участников – 16 лет, самым юным олимпиадникам 13 лет. Основная масса участников – это ученики 11-х классов, которые рассчитывают на преимущества при поступлении в вузы. Наиболее востребованными стали всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (19,4% опрошенных), Всероссийская олимпиада школьников (17,2%) и Московская олимпиада школьников (16,8%).
Как олимпиады помогают поступить в вуз
Победители и призеры международных спортивных состязаний по видам спорта из программ Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр поступают без вступительных испытаний на направления в области физической культуры и спорта.
Предложение РСР о привлечении студентов колледжей к олимпиадам направлено на расширение возможностей для талантливой молодежи, говорит руководитель направления исследования ИИ и цифровых решений в госсекторе Дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС Айрат Сатдыков. По его словам, оно уравнивает возможности молодых людей, находящихся в одной возрастной когорте, вне зависимости от их образовательного трека. Согласно статистическим данным, количество выпускников колледжей, которые продолжили обучение в вузах, снизилось до 6,8% в 2024 г. «Значительная часть выпускников сразу выходит на рынок труда, молодые люди же уходят на военную службу по призыву. Уже после этого часть из них поступают в вузы, зачастую совмещая работу и обучение», – добавил он.
Участие студентов СПО в олимпиадах вряд ли сильно мотивирует выпускников колледжей выбирать вузовскую траекторию. Особенно если речь идет о подготовке рабочих кадров для отраслей экономики, считает заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ и председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме Илья Коршунов. По его словам, только 10% выпускников колледжей поступают в вуз на очное отделение, остальные идут работать. Новые возможности поступления возникнут именно у первой группы, добавил он.
Проректор Российского государственного социального университета по учебной работе Янина Шимановская напомнила о важности баланса между интересами государства в области подготовки квалифицированных рабочих кадров и возможностями индивидуального развития каждого студента. Для этого можно создать специальные образовательные программы для выпускников СПО, ставших призерами и победителями олимпиад. Эти программы могли бы включать курсы повышения квалификации, дополнительные учебные модули, а также практические стажировки в крупных компаниях и на предприятиях, добавила она.