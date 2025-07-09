Большинство олимпиадников становятся в вузах хорошистами и отличниками

Второй по распространенности способ поступить в вуз (после сдачи ЕГЭ) – выиграть олимпиаду или занять на ней призовое место. Самая главная и ценная из них – Всероссийская олимпиада школьников, она проводится по 24 предметам и делится на несколько этапов, включая муниципальный, региональный и федеральный. Следом идут олимпиады, которые утверждает Министерство науки и высшего образования. Каждой из них присвоен уровень – I, II или III. Победителей и призеров олимпиад I уровня зачисляют в вуз без вступительных испытаний, при этом они должны подтвердить свой результат на ЕГЭ – не менее 75 баллов по профильному предмету. Для победителей и призеров II уровня часть вузов делают аналогичное поощрение, при этом также могут засчитать это достижение как 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Такие же правила действуют и для победителей и призеров III уровня.

Победители и призеры международных спортивных состязаний по видам спорта из программ Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр поступают без вступительных испытаний на направления в области физической культуры и спорта.