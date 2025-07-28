Только в трех из 89 регионов массово преподают семьеведение в школах

Только в трех из 89 регионов массово преподают семьеведение в школахВлияние этого курса на демографическую политику недооценено, считают эксперты
Только в трех из 89 регионов РФ – Самарской, Тверской и Херсонской областях – во всех школах преподается семьеведение, в некоторых субъектах курс называется «Нравственные основы семейной жизни» (НОСЖ). Об этом говорится в буклете, подготовленном комиссией по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты (ОП). Его копия есть в распоряжении «Ведомостей».
Всего в трех этих регионах он охватывает 23 122 десятиклассников, а в Самарской области – еще и 8163 студентов колледжей, тоже сказано в буклете. Хотя в основном курс семьеведения преподается школьникам 10-х классов. В буклете ОП еще говорится, что преподавание курса НОСЖ в 43 субъектах ведется уже более 10 лет – правда, только в отдельных школах. Всего он охватывает там 200 учащихся 10-х классов.
Помимо этого в 13 регионах в 2024 г. точечно внедрили курс в отдельных школах (9500 учащихся). Еще семь регионов готовятся запустить семьеведение во всех школах в 2025/26 учебном году, 13 субъектов только ведут переговоры о его запуске. Оставшиеся 10 регионов – часть республик Северо-Кавказского федерального округа (Чечня, Дагестан, Ингушетия и др.), а также Тува, Бурятия, Якутия, Адыгея – не проводят курс НОСЖ, но, как отмечают авторы брошюры, традиционно отличаются высокой рождаемостью.
Совокупно по стране, как следует из буклета ОП, курс охватил 50 000 учащихся в 89 регионах. Официальная статистика с разбивкой по количеству школьников по классам, в частности десятиклассников, не публикуется. Но для понимания примерного порядка чисел можно обратиться к количеству зарегистрировавшихся на ОГЭ девятиклассников в 2023 г. – более 1,4 млн. При этом надо учитывать, что не все они перешли в 10-й класс. Всего же в 2024 г. в российских школах обучалось около 18 млн учеников, следует из данных Росстата.
Начало преподавания курса семьеведения во внеурочном формате с сентября 2024 г. анонсировала весной того же года вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Запуск семьеведения также был внесен в план мероприятий к Году семьи (2024 г.), писали «Ведомости» 9 января прошлого года. Мероприятия в школах было поручено организовать Министерству просвещения.
В июле 2025 г. российские власти вновь начали активно обсуждать возможные решения демографической проблемы. Например, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 июля отметила, что в стране создан «демографический спецназ». «Главное, удалось общими усилиями сделать семейноцентричность общегосударственным делом. Сегодня в любом ведомстве вам назовут фамилию замминистра, который занимается демографией», – сказала она.
Член экспертного совета думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Михаил Смирнов отметил, что семьеведение недооценено как инструмент демографической политики. По его словам, сейчас Минпросвещения и региональные образовательные ведомства «плохо понимают свою роль в этом процессе». Смирнов отметил, что за последние два года не было представлено четкого плана по введению курса, сроков или показателей. Было лишь предложено несколько дополнительных методических разработок в дополнение к уже существующим и хорошо зарекомендовавшим себя программам, добавил он.
Без «внятной одобряющей позиции федерального ведомства и естественного механизма федеральной поддержки» дело движется по рельсам общественно-государственного партнерства – когда администрация региона напрямую взаимодействует с авторами и методистами самых известных программ, для которых уже есть апробированные учебные пособия, заключил Смирнов.
Об этом курсе
Авторы одного из таких пособий курса НОСЖ – священник Дмитрий Моисеев и монахиня Елена Крыгина. Уроки о семейных ценностях по их пособию в некоторых российских школах начали проводить еще в 2009 г., т. е. более 16 лет назад.
Основными проблемами внедрения семьеведения в регионах могут быть отсутствие единой утвержденной программы и стандартов, спорные учебные материалы, сопротивление части родителей из-за опасений вторжения в частную жизнь и в целом сложность темы, предполагает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», директор школы № 7 города Архангельска Илья Иванкин. Таким образом, успех этого курса зависит от учета мнения родителей, качественной подготовки педагогов и разработки сбалансированных, научно обоснованных и учитывающих специфику регионов учебных материалов, считает он.
Иванкин отмечает, что тон в преподавании семьеведения должно задавать Минпросвещения – в части учебников и методических рекомендаций. По его словам, квалифицированные кадры для преподавания курса в школе есть, но им необходима такая же программа повышения квалификации, как это было с курсом «Основы безопасности и защиты Родины».
С ним согласен и старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Учителя, которые будут вести этот предмет, должны пройти курсы по изучению особенностей его преподавания. Предмет «Этика и психология семейной жизни» был введен в начале 1990-х гг., а потом был отменен, напомнил он.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения, собирается ли ведомство разрабатывать единый учебный курс или пособия для преподавания семьеведения в школах.