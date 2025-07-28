Только в трех из 89 регионов массово преподают семьеведение в школах

Совокупно по стране, как следует из буклета ОП, курс охватил 50 000 учащихся в 89 регионах. Официальная статистика с разбивкой по количеству школьников по классам, в частности десятиклассников, не публикуется. Но для понимания примерного порядка чисел можно обратиться к количеству зарегистрировавшихся на ОГЭ девятиклассников в 2023 г. – более 1,4 млн. При этом надо учитывать, что не все они перешли в 10-й класс. Всего же в 2024 г. в российских школах обучалось около 18 млн учеников, следует из данных Росстата.