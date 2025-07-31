Роскомнадзор намерен ужесточить требования к онлайн-ресурсам

Роскомнадзор намерен ужесточить требования к онлайн-ресурсамЭксперты полагают, что это необходимо для снятия неопределенности с правовыми статусами и усиления контроля
Роскомнадзор (РКН) усилит контроль за лицами и организациями, которые распространяют информацию в интернете. Ведомство предлагает наказывать штрафами и принудительно включать в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) те ресурсы, которые не уведомили РКН о начале своей деятельности в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего требования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН. Сам проект приказа об утверждении порядка ведения реестра ОРИ опубликован на портале нормативных правовых актов, «Ведомости» ознакомились с ним.
Ключевое изменение касается тех, кто не уведомляет РКН о начале своей деятельности, уточнил представитель ведомства. Раньше за нарушение правил уведомления ОРИ могли быть привлечены только к административной ответственности, но оставаться в неопределенном статусе вне правового поля, подчеркнул собеседник. Новые изменения предполагают, что при повторном нарушении (игнорирование уведомления) ОРИ по решению суда может быть привлечен к ответственности в виде штрафа, его также принудительно включат в реестр.
РКН в реестр ОРИ включает владельцев и администраторов интернет-сервисов, через которые пользователи могут передавать сообщения. Это могут быть мессенджеры, соцсети, сайты с комментариями, форумы, блоги, онлайн-магазины и другие ресурсы, обеспечивающие коммуникацию. В реестр входят как российские, так и иностранные юрлица и физлица. Включение может быть добровольным (по уведомлению) или принудительным (по запросу ФСБ, если ресурс соответствует признакам ОРИ). Среди ОРИ – «Яндекс», VK, «Пикабу», «Хабр», Telegram и др. Сам реестр ОРИ работает с 2014 г.
Штрафы за неисполнение обязательств определяются ст. 13.31 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет». При первом нарушении администратору грозит штраф в размере от 1000 до 3000 руб., а должностным лицам – от 10 000 до 30 000 руб. Для юридических лиц штраф может составить от 100 000 до 300 000 руб. При повторном нарушении штрафы возрастают вплоть до 1 млн руб.
РКН стремится исключить «неопределенный правовой статус» нарушителей, предполагает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Раньше компании могли штрафовать за игнорирование уведомлений, но сами они оставались вне реестра, что затрудняло надзор, объясняет он. Теперь принудительное включение позволяет РКН постоянно отслеживать операторов, знать их владельцев, контакты и направления деятельности для быстрых запросов или санкций, полагает Бедеров.
Скорее всего, цель предлагаемых изменений – усиление контроля над ОРИ и обеспечение оперативного доступа спецслужб к данным при необходимости, согласен заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян. Поскольку информация об ОРИ и данные в реестре сохраняются навсегда без возможности удаления, любая дополнительная информация повышает эффективность оперативно-розыскной деятельности, а также гарантирует, что данные будут доступны всегда в случае запроса от ведомств, считает эксперт.
Кроме того, принудительное внесение в реестр блокирует попытки «рестарта» бизнеса под новыми юрлицами для ухода от ответственности, поскольку данные об операторе – цели обработки персональных данных, категории данных, изменения в юрлице и т. д. – остаются в реестре даже после прекращения деятельности, говорит Бедеров. Это, в свою очередь, упрощает процесс привлечения к ответственности бизнеса, считает он.