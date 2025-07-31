Роскомнадзор намерен ужесточить требования к онлайн-ресурсам

РКН в реестр ОРИ включает владельцев и администраторов интернет-сервисов, через которые пользователи могут передавать сообщения. Это могут быть мессенджеры, соцсети, сайты с комментариями, форумы, блоги, онлайн-магазины и другие ресурсы, обеспечивающие коммуникацию. В реестр входят как российские, так и иностранные юрлица и физлица. Включение может быть добровольным (по уведомлению) или принудительным (по запросу ФСБ, если ресурс соответствует признакам ОРИ). Среди ОРИ – «Яндекс», VK, «Пикабу», «Хабр», Telegram и др. Сам реестр ОРИ работает с 2014 г.