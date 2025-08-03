В Сочи после атаки дронов задерживается вылет более 25 рейсов

Более 25 рейсов задерживаются на вылет из аэропорта Сочи, эта цифра может увеличиться, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в воздушной гавани Сочи в ночь на 3 августа – они действовали с 02:26 и были сняты в 04:55.