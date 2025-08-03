В Сочи после атаки дронов задерживается вылет более 25 рейсов

В Сочи после атаки дронов задерживается вылет более 25 рейсовРабота аэропорта была приостановлена на фоне ночной атаки беспилотников
Более 25 рейсов задерживаются на вылет из аэропорта Сочи, эта цифра может увеличиться, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в воздушной гавани Сочи в ночь на 3 августа – они действовали с 02:26 и были сняты в 04:55.
По данным аэропорта на 09:15 мск, пять самолетов вернулись с запасных аэродромов, после обслуживания их отправят в города назначения. Один борт (рейса Самара – Сочи) остается на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа.
«Из аэропорта Сочи на вылет задерживаются 26 рейсов. С учетом веерных задержек эта цифра может увеличиться. Как следствие, в течение двух дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание», – говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО в ночь на 3 августа уничтожили 33 украинских беспилотника над семью регионами РФ и 60 – над акваторией Черного моря. По одному БПЛА сбили над Краснодарским краем и Крымом.
В Адлерском районе Сочи обломки беспилотника попали в резервуар с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. Пожар вскоре перешел на еще один резервуар, сообщал оперштаб. Повреждения получили пять гаражей на улице Авиационной. На этой же улице произошло возгорание магазина. По предварительной информации, пострадавших нет.