Подростки до 16 лет попадут в центры временного содержания лишь по решению суда

Подростки до 16 лет попадут в центры временного содержания лишь по решению судаПрофилактика рецидивов детских правонарушений возможна при полной перестройке системы этих центров, считают эксперты
Решение об отправке подростка-рецидивиста моложе 16 лет в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) будет принимать только суд. Такой исход будет назначаться, чтобы оградить детей от вредного влияния и создать условия для безопасного и всестороннего развития. Об этом говорится в обновленной версии законопроекта о профилактике правонарушений среди подростков, который впервые внесли в Госдуму в апреле 2023 г. Обновленная версия размещена в электронной базе нижней палаты 1 августа.
Авторы инициативы – семь депутатов от «Единой России», среди них четыре члена думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства: Татьяна Буцкая, Елена Вторыгина, Ольга Коробова и Татьяна Ларионова. Они предлагают расширить полномочия ЦВСНП, чтобы специалисты центра могли проводить беседы с подростками, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и оказывать социальную помощь.
Подростки до 16 лет могут отправиться в ЦВСНП, если они в течение одного года дважды или чаще совершали правонарушения, перечисленные в новой версии законопроекта. Речь идет об административных нарушениях, ответственность по которым наступает с 16 лет. К ним, например, относятся распространение нацистской символики, дискредитация Вооруженных сил РФ, мелкие кражи, побои, нарушение антинаркотического законодательства. Как указано в пояснительной записке, суды смогут принимать решения, учитывая все сопутствующие обстоятельства: причины и условия, приведшие к нарушению закона подростком, его поведение после правонарушения, отношение родителей или других законных представителей и их готовность помочь ребенку в трудной ситуации и т. д.
В документе депутаты также утверждают, что созданные в ЦВСНП условия уже «максимально приближены» к реабилитационным и позволяют не прерывать образовательный процесс и дополнительные занятия подростков.
ЦВСНП подчиняются Министерству внутренних дел. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова пояснила, что главная функция центров – временное содержание детей, которые ждут оформления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Туда отправляют подростков, которые совершили преступление, не достигнув возраста уголовной ответственности. Еще одна функция – содержание в течение 30 дней детей, которые не совершили уголовно наказуемых преступлений. Например, участвовали в несанкционированном митинге или курили в неположенном месте, добавила она.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что профилактику рецидива правонарушений среди подростков надо усиливать, поскольку это во многом предопределяет уровень криминального поведения в будущем. Гришкова, в свою очередь, указала, что депутаты также предлагают наделить ЦВСНП дополнительными полномочиями. В частности, они смогут проводить индивидуальную профилактическую работу, выявлять детей, склонных к суицидальному поведению, а также факты жестокого обращения с подростками. «Видимо, подразумевается некое амбулаторное посещение ЦВСНП для излечения психики», – отметила она. В таком случае всю систему центров придется перестроить, потому что сейчас сам процесс нахождения внутри скорее напоминает административный арест в скромном помещении без развлечений и телефона, заключила Гришкова.
Детские правонарушения – это зачастую следствие воспитания в дисфункциональной семье и системной травматизации, отмечает клинический психолог медтех-компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. В хорошем варианте сотрудники центра могут стать переходной фигурой доверия, благодаря которой ребенок сможет поверить в справедливость и доброту мира по отношению к нему, указала она. Семейный психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Елена Кандыбина отмечает, что индивидуальная работа с подростком, которая может проводиться в ЦВСНП, часто теряет свою эффективность сразу же после того, как подросток оказывается в своей привычной обстановке. В таком случае способы, которые были выучены, но не опробованы на практике, оказываются неэффективными. «Для борьбы с агрессией и асоциальным поведением наиболее эффективны программы, в которых подросток может участвовать, проживая в своей обычной обстановке, направленные на развитие саморегуляции и коммуникационных навыков», – добавила Кандыбина.