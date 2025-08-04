Подростки до 16 лет попадут в центры временного содержания лишь по решению суда

Детские правонарушения – это зачастую следствие воспитания в дисфункциональной семье и системной травматизации, отмечает клинический психолог медтех-компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. В хорошем варианте сотрудники центра могут стать переходной фигурой доверия, благодаря которой ребенок сможет поверить в справедливость и доброту мира по отношению к нему, указала она. Семейный психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Елена Кандыбина отмечает, что индивидуальная работа с подростком, которая может проводиться в ЦВСНП, часто теряет свою эффективность сразу же после того, как подросток оказывается в своей привычной обстановке. В таком случае способы, которые были выучены, но не опробованы на практике, оказываются неэффективными. «Для борьбы с агрессией и асоциальным поведением наиболее эффективны программы, в которых подросток может участвовать, проживая в своей обычной обстановке, направленные на развитие саморегуляции и коммуникационных навыков», – добавила Кандыбина.