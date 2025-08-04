Программ социального такси нет как минимум в 41 регионе России

Программ социального такси нет как минимум в 41 регионе РоссииПовысить доступность льготной услуги помогло бы сотрудничество региональных властей с бизнесом, считают эксперты
Как минимум в 41 регионе России не действует программа социального такси, предназначенного для перевозки маломобильных граждан до социально значимых объектов – больниц, реабилитационных центров, отделений соцзащиты. Такие выводы представлены в докладе о состоянии организации перевозок легковыми такси в регионах за 2024 г. Его подготовила автономная некоммерческая организация «Международный Евразийский форум «Такси» (АНО «МЕФТ») по результатам опроса уполномоченных органов власти 83 субъектов (всего в РФ их 89).
Доклад опубликован на сайте организации, обратили внимание «Ведомости». Документ будет направлен органам госвласти и в регионы, говорится там же.
Больше всего социальных такси курсирует по Московской области – 200 штук, следует из доклада. Немного меньше – 175 – работает в столице. На третьем месте по количеству машин находится Ханты-Мансийский автономный округ – 72 авто. На четвертом и пятом – Тюменская область и Санкт-Петербург. У них 54 и 39 машин соответственно.
Наименьшее количество социальных такси работает в Курской области – один автомобиль, в Марий Эл – два. По три машины насчитывается в Чукотском автономном округе, Алтайском крае и Кабардино-Балкарии.
Социальное такси – это механизм поддержки, решение об использовании которого принимают регионы и муниципальные образования, рассказывал член общественного совета при Министерстве транспорта Кирилл Янков. Федеральных норм, регулирующих его работу, нет.
Регионы самостоятельно формируют перечень льготников. Например, в столице социальное такси доступно для инвалидов I группы, детей-инвалидов, инвалидов II и III групп с нарушениями опорно-двигательного аппарата или зрения, а также инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и членов многодетных семей, проживающих в малоэтажном жилищном фонде. Также услугой могут воспользоваться инвалиды с онкологическими заболеваниями или хронической почечной недостаточностью.
В зависимости от региона ответственными за работу социального такси могут быть министерства социальной защиты, комитеты по соцполитике или департаменты транспорта. Нередко в этой сфере возникает проблема «двойного подчинения», когда социальное ведомство приобретает автомобили и отвечает за льготников, а транспортное «требует таксомоторную лицензию, единый цвет и шашечки», рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Это увеличивает стоимость услуги и тормозит запуск социального такси в небольших городах, отметил он.
Исправных машин социального такси недостаточно
Генпрокурор России Игорь Краснов 6 июня дал поручение проверить по всей стране эффективность работы региональных властей по транспортировке пациентов с нефрологическими заболеваниями к местам проведения гемодиализа, в том числе с привлечением социального такси. Уже 11 июля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета принять меры, направленные на повышение транспортной доступности спортивных сооружений для инвалидов, предусмотрев развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за их перевозку для водителей такси и компаний.
Транспортные и социальные службы не всегда согласованы в подходах к предоставлению услуги, из-за чего возникают проблемы с финансированием, маршрутизацией и приемом заявок, соглашается юрист Key Consulting Group Валерия Миронова. Взаимодействие социального такси с бизнесом возможно, например, на основании госзакупок, рассказала она, но эта практика неравномерна и зависит от региона. Услугу организуют на базе муниципальных унитарных предприятий или подведомственных учреждений, а в некоторых случаях привлекаются частные перевозчики по контракту, сообщила юрист.
Согласно докладу МЕФТ, половина опрошенных субъектов (51%) наладила постоянные рабочие группы, вебинары и чаты с таксопарками и агрегаторами такси, отмечает Шкуматов. По его мнению, региональные власти могли бы взаимодействовать с бизнесом в том числе и в сфере социального такси. Эта модель будет работать, если есть понятный источник финансирования и четкие стандарты сервиса, говорит эксперт. Например, даже в тех регионах, где соцтакси действует, многие пассажиры не знают, как им пользоваться, добавил он.
Каждый регион самостоятельно выбирает свой тариф и форму отчетности, поэтому контролировать качество оказанных услуг и проводить аналитику сложно, продолжил Шкуматов. По его мнению, необходимо интегрировать работу соцтакси с федеральной государственной информационной системой «Такси», чтобы любые лицензированные парки могли брать льготные заказы, а государство – компенсировать стоимость поездки, подытожил Шкуматов.