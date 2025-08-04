Программ социального такси нет как минимум в 41 регионе России

Этим летом тема социального такси и повышения транспортной доступности для инвалидов публично поднималась как минимум трижды. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем докладе «Защита прав инвалидов в РФ» отмечала, что в России «явно недостаточное» количество исправных транспортных средств социального такси, писали в июне «Ведомости». В частности, она рекомендовала Генпрокуратуре проверить соблюдение обязательных требований по доступности среды для инвалидов на автовокзалах и автостанциях, а также при перевозках пассажиров организациями и индивидуальными предпринимателями.

Генпрокурор России Игорь Краснов 6 июня дал поручение проверить по всей стране эффективность работы региональных властей по транспортировке пациентов с нефрологическими заболеваниями к местам проведения гемодиализа, в том числе с привлечением социального такси. Уже 11 июля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета принять меры, направленные на повышение транспортной доступности спортивных сооружений для инвалидов, предусмотрев развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений за их перевозку для водителей такси и компаний.