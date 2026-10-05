Правительство выделит 20 млрд рублей на устойчивость объектов

Правительство выделит 20 млрд рублей на устойчивость объектовВ прошлом году дополнительных средств на это не выделялось
Правительство предложило выделить дополнительно 20 млрд руб. для повышения надежности коммунальной инфраструктуры на 2027 г. Речь об обеспечении защиты, сохранности и безопасной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые уже используются или только создаются. Это следует из проекта федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг., внесенного правительством в Госдуму, обратили внимание «Ведомости».
В прошлом году дополнительных средств на эти цели правительство не выделяло, подтвердила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам