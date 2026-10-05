Правительство выделит 20 млрд рублей на устойчивость объектов

Правительство предложило выделить дополнительно 20 млрд руб. для повышения надежности коммунальной инфраструктуры на 2027 г. Речь об обеспечении защиты, сохранности и безопасной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которые уже используются или только создаются. Это следует из проекта федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг., внесенного правительством в Госдуму, обратили внимание «Ведомости».