Каждый пятый случай онкологии приходится на рак молочной железы

Он подчеркнул, что общая заболеваемость РМЖ в стране и в мире стабильно растет. Временное снижение показателя фиксировалось лишь в 2019–2021 гг. из-за пандемии COVID-19. Тогда выявление рака велось недостаточно активно и не диагностированные вовремя пациентки позднее обратились к врачам уже с запущенными формами, сказал Малыгин. Тем не менее в России показатель выявляемости РМЖ на III–IV стадиях за 10 лет снизился на 23% и в 2025 г. составил чуть больше 23%, уточнил маммолог.