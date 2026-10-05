Каждый пятый случай онкологии приходится на рак молочной железы

Каждый пятый случай онкологии приходится на рак молочной железыСнизить риск его возникновения можно, если родить двоих детей и кормить их грудью в течение года, говорят врачи
В 2025 г. на рак молочной железы (РМЖ) пришлась пятая часть (19%) всех случаев злокачественных новообразований у россиян. Общее число пациенток с этим диагнозом составило 86 705 человек, рассказал заведующий отделением комплексной диагностики и интервенционной радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. Герцена Сергей Прокопенко на круглом столе Института пластической хирургии и косметологии (ИПХиК).
В прошлом году на нулевой стадии РМЖ был обнаружен у 3739 пациенток, или в 4% случаев против почти 3% в 2015 г., следует из сборника «Состояние онкологической помощи населению России в 2025 г.» под редакцией главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна. Доля выявленных больных с первой стадией рака за тот же период выросла на 12 п. п. до 36% в 2025 г., добавил онколог-маммолог, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) Сергей Малыгин во время круглого стола.
Он подчеркнул, что общая заболеваемость РМЖ в стране и в мире стабильно растет. Временное снижение показателя фиксировалось лишь в 2019–2021 гг. из-за пандемии COVID-19. Тогда выявление рака велось недостаточно активно и не диагностированные вовремя пациентки позднее обратились к врачам уже с запущенными формами, сказал Малыгин. Тем не менее в России показатель выявляемости РМЖ на III–IV стадиях за 10 лет снизился на 23% и в 2025 г. составил чуть больше 23%, уточнил маммолог.
99%
Именно на терапию запущенных форм заболевания приходятся наиболее высокие средние затраты в расчете на одного пациента, подчеркнул во время круглого стола Прокопенко. По его словам, в РФ они составляют более 40% от всех расходов на лечение РМЖ. Он также отметил, что рак молочной железы характеризуется самой высокой стоимостью лечения среди всех видов злокачественных опухолей. На его долю приходится 14–16% всех затрат бюджетов органов здравоохранения.
Среди факторов риска развития РМЖ Малыгин выделил генетические мутации, семейный анамнез, а также репродуктивные факторы, включая отказ от деторождения. Снизить вероятность возникновения новообразований молочной железы можно, если родить ребенка до 30 лет, иметь двух и более детей и кормить их грудью в течение как минимум одного года, сказал маммолог.
До первой беременности клетки молочной железы остаются незрелыми, активно делятся и легче накапливают повреждения ДНК, говорит заведующий отделением онкологии Скандинавского центра здоровья Артур Гиндуллин. Беременность и кормление завершают их развитие, ткань железы окончательно созревает и перестраивается под выработку молока. Кроме того, беременность и кормление на много месяцев прерывают менструальные циклы. В результате ткань груди получает меньше эстрогенов, которые подстегивают рост гормонозависимых опухолей.
Восстановление после РМЖ
Беременность и кормление грудью также снижают риск развития рака яичников и рака эндометрия, сказал Гиндуллин. В этот период у женщин ослабевают симптомы и замедляется прогрессирование эндометриоза, исчезают обильные менструальные кровотечения и связанная с ними анемия, добавил доцент кафедры госпитальной хирургии № 1 им. Маята ИХ Пироговского университета Дмитрий Шаповалов.
Для выявления РМЖ применяется маммографический скрининг. Он рекомендован женщинам 40–75 лет и доказанно снижает смертность от рака более чем на 30%, сказал Прокопенко. Женщинам младших возрастных групп маммография не рекомендуется: теоретический вред от ионизирующего излучения при низкой заболеваемости превышает пользу от исследования, объяснил Шаповалов. При этом молочные железы у молодых женщин имеют высокую плотность, что снижает информативность скрининга, отметил он.
Иного подхода требуют пациентки с высоким наследственным риском развития РМЖ, уточнила онколог медицинской компании «Сберздоровье» Суна Исакова. Им нужно обсуждать риски развития рака с онкологом-маммологом и при необходимости проходить обследования. Например, при некоторых наследственных синдромах или после лучевой терапии грудной клетки в молодом возрасте скрининг РМЖ может начинаться значительно раньше и включать УЗИ и МРТ молочных желез.