Что значат вспышки слухов о чуме в Иркутской области

Чума, в том числе легочная, намного менее заразна, чем коронавирус, говорит инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Возбудитель заболевания – не РНК-содержащий SARS-CoV-2, а тяжелая бактерия Yersinia pestis (чумная палочка). Распространяться на большие расстояния она не может, пояснил эксперт. В связи с этим индекс контагиозности у чумы значительно ниже, чем у коронавируса, гриппа и кори, а для заражения воздушно-капельным путем нужен достаточно тесный контакт с больным. Например, во время недавней вспышки легочной чумы в Уганде от двоих умерших пациентов заразились лишь двое из 20 контактных, напомнил Поздняков.