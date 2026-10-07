Что значат вспышки слухов о чуме в Иркутской области

Что значат вспышки слухов о чуме в Иркутской областиРоспотребнадзор не выявил рисков, международная реакция на события оказалась чрезмерной
Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутской области, Иркутске и Шелехове после смерти сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 октября. По данным на этот день, медицинское наблюдение завершено более чем за 90% контактных лиц. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционными заболеваниями, у них не выявлено, отмечается в сообщении.
Почти 5000 лабораторных исследований также не обнаружили опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическую обстановку в городах и регионе в целом Роспотребнадзор называет спокойной. Ведомство также сообщило о результатах работы двух комиссий, проверявших соблюдение требований биологической безопасности в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами они не выявили. По оценке Роспотребнадзора, эпидемических рисков для населения Иркутска и области нет.
Сотрудница противочумного института умерла в ночь на 2 октября. Роспотребнадзор ранее сообщал, что у нее была диагностирована пневмония неустановленной этиологии. Расширенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. В ведомстве отмечали, что сотрудница была вакцинирована и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала.
За ситуацией следит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщил ее генеральный директор Тедрос Гебрейесус в соцсети X. По его словам, после первых публикаций о смерти сотрудницы Иркутского противочумного института организация направила российским властям запрос в соответствии с международными медико-санитарными правилами. Российская сторона сообщила ВОЗ, что в последнее время случаев чумы в Иркутской области зарегистрировано не было. Власти также проинформировали организацию о проведении эпидемиологического расследования и противоэпидемических мероприятий, а также о медицинском наблюдении и тестировании контактных лиц.
ВОЗ запросила у России дополнительную информацию, чтобы установить причину тяжелой пневмонии у умершей сотрудницы и выяснить, какой возбудитель стал основанием для проведения противоэпидемических мероприятий, написал Гебрейесус.
Вспышки чумы
Организация также попросила прояснить появившиеся в СМИ сообщения о втором сотруднике института с пневмонией неустановленной этиологии.
Ориентироваться в этой ситуации следует на информацию Роспотребнадзора и заявления главы ведомства Анны Поповой и ее представителей, заявил 7 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном втором заболевшем сотруднике института. «СМИ сообщают очень много, и подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации, – это ложная информация», – сказал он. Песков также сообщил, что Россия проинформировала ВОЗ о ситуации со смертью сотрудницы института.
Чем лечат чуму
Чума относится к бактериальным инфекциям и поддается лечению антибиотиками. Согласно рекомендациям центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава США (CDC), для ее терапии применяются, в частности, антибиотики стрептомицинового и фторхинолонового ряда. Они могут эффективно излечивать чуму при условии раннего начала терапии, говорится в информационном бюллетене ВОЗ. При этом без лечения легочная чума может привести к летальному исходу через 18–24 часа после появления симптомов, следует из документа.
Чума, в том числе легочная, намного менее заразна, чем коронавирус, говорит инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Возбудитель заболевания – не РНК-содержащий SARS-CoV-2, а тяжелая бактерия Yersinia pestis (чумная палочка). Распространяться на большие расстояния она не может, пояснил эксперт. В связи с этим индекс контагиозности у чумы значительно ниже, чем у коронавируса, гриппа и кори, а для заражения воздушно-капельным путем нужен достаточно тесный контакт с больным. Например, во время недавней вспышки легочной чумы в Уганде от двоих умерших пациентов заразились лишь двое из 20 контактных, напомнил Поздняков.
Обычному человеку не стоит менять привычный образ жизни и воспринимать ситуацию как аналог начала пандемии COVID-19, говорит доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская. Если заболевание выявлено и противоэпидемические службы работают по стандартному алгоритму, то очаг локализуют, больного изолируют, установят круг контактов и проведут необходимые мероприятия.
Самостоятельно начинать принимать антибиотики «на всякий случай» человеку без контакта с заболевшим не следует. Профилактическая антибактериальная терапия используется для людей со значимым риском заражения и назначается врачом, сказала эксперт.
Спрос на антибиотики
Опыт COVID-19 неприменим к нынешней ситуации, говорит социолог Денис Волков: тогда речь шла о масштабной эпидемии, а дополнительную тревогу у людей вызывали всеобщий карантин и разрушение привычного уклада жизни. При этом спустя 2–3 года после пандемии связанная с ней тревога практически полностью ушла, отмечает он.
Панические настроения на фоне сообщений о ситуации в Иркутской области начали появляться, когда информацию стали распространять зарубежные СМИ, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, опубликованные в них данные далеки от реальности. Пока речь идет о единичном неподтвержденном случае, а российская противоэпидемическая служба наблюдает за людьми, которые могли контактировать с погибшей, отмечает эксперт.
Покупать антибиотики впрок бессмысленно, говорит Беспалов. При выявлении чумы пациента лечат в специализированном медицинском учреждении, а самостоятельно приобретенные препараты не помогут защититься от заболевания, объясняет эксперт. Спрос на фармпродукцию возникал и раньше, продолжает Беспалов. Во время пандемии COVID-19 россияне массово закупали противовирусные препараты, а на фоне сообщений о радиационных угрозах росли продажи препаратов йода. Такие всплески, как правило, быстро заканчиваются, говорит он.
Корреспондент «Ведомостей» не обнаружил стрептомицина в продаже в крупных аптечных онлайн-сервисах Иркутска. В «Ригле» препарат отмечен как отсутствующий в наличии. На Apteka.ru стрептомицин также недоступен для заказа. Поиск препарата на сайтах «Здравсити» и «Аптекаплюс», а также в «Еаптеке» результатов не дал. Актуальных предложений стрептомицина не удалось обнаружить и через аптечный агрегатор «Ютека», который объединяет более 700 аптек в Иркутске и области.
Реакция за рубежом
Новости об этой ситуации не обошел президент США Дональд Трамп. Американский лидер сообщил о запланированном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Но его предложение помочь стало не единственной реакцией Вашингтона. Помимо этого госдеп США и другие федеральные ведомства заявили об отслеживании ситуации. В частности, на официальной странице госдепа в Х было опубликовано предупреждение своим гражданам, находящимся на территории России, немедленно покинуть страну, а другим – не посещать ее. Речь идет об уведомлении наивысшего, четвертого уровня. Похожую озабоченность выразили также в Евросоюзе. В МИД КНР заявили, что находятся на связи с Москвой в связи с эпидемиологической ситуацией.
В риторике США прослеживается целенаправленная попытка очернить Россию, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, Вашингтон реагирует на резонанс вокруг иркутского инцидента на фоне дефицита информации. Заявления Америки носят преимущественно профилактический, превентивный и протокольный характер.