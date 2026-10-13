Осужденных за повторное пьяное вождение стало меньше на 16%

Также почти на 26% стало меньше осужденных за нарушения ПДД, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек, в том числе совершенные в состоянии опьянения (ч. 5 и 6 ст. 264 УК РФ). Согласно судебной статистике, в 2025 г. за эти преступления осудили 362 водителя, в 2024 г. – 488. При этом число осужденных за нарушения ПДД, повлекшие по неосторожности смерть одного человека, в том числе совершенные в состоянии опьянения (ч. 3 и 4 ст. 264 УК РФ), почти не изменилось (+2% год к году). В 2025 г. за такие преступления осудили 3604 водителя против 3525 за предшествующий год.