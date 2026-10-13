Осужденных за повторное пьяное вождение стало меньше на 16%Нетрезвых водителей останавливает возможная конфискация машины, считают эксперты
В 2025 г. за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения был осужден 34 431 водитель, уже имевший судимость или административное наказание за аналогичное преступление (ст. 264.1 УК РФ). Это на 16% меньше показателя 2024 г., когда таких осужденных было 41 112. На это обратили внимание «Ведомости», изучив статистику судебного департамента Верховного суда. Данные опубликованы без учета показателей судов в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Согласно ст. 264.1 УК, за повторное нетрезвое управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством (ТС) водитель может получить до двух лет лишения свободы. Среди других видов наказания за это преступление – штраф в размере от 200 000 до 300 000 руб., до 480 часов обязательных работ и до двух лет принудительных работ. Во всех случаях он будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Кроме этого, согласно п. д ч. 1 ст. 104.1 УК, у водителя могут конфисковать ТС, если оно использовалось во время совершения преступления по ст. 264.1 УК.
Чаще всего повторно попадались пьяными за рулем водители, которым на момент совершения преступления было 36–40 лет, следует из данных судебного департамента. На эту возрастную категорию приходится 7345 осужденных. Также часто обнаруживают нетрезвыми за рулем водителей в возрасте 31–35 лет. На эту возрастную категорию приходится 6815 человек.
Наиболее часто осужденные по этой статье имели среднее общее (9944) или среднее профессиональное (15 424) образование. Большая часть из них (16 933) были трудоспособными, но не имели постоянного источника дохода, следует из статистики.
Социальный портрет пьяного водителя
К лишению свободы по ст. 264.1 УК РФ в 2025 г. с учетом сложения наказаний приговорили 3317 человек, следует из данных судебного департамента. Почти такому же количеству – 3006 – назначили наказание в виде принудительных работ. Наиболее распространенным наказанием стали обязательные работы, не связанные с лишением свободы, – их назначили 21 798 осужденным. Условный срок лишения свободы назначили 1438 осужденным.
Из общего числа получивших судимость по ст. 264.1 УК РФ 1933 человек (почти 6%) – это женщины, следует из статистики. Из них 24 были беременными время совершения преступления, а 97 имели ребенка в возрасте до 3 лет.
Число осужденных за ряд других преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта также сократилось. В 2025 г. за нарушения ПДД, в том числе совершенные в состоянии опьянения (ч. 1 и 2 ст. 264 УК РФ), осудили 4733 человека, что на 3% меньше показателя 2024 г., когда таких осужденных было 4902.
Также почти на 26% стало меньше осужденных за нарушения ПДД, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек, в том числе совершенные в состоянии опьянения (ч. 5 и 6 ст. 264 УК РФ). Согласно судебной статистике, в 2025 г. за эти преступления осудили 362 водителя, в 2024 г. – 488. При этом число осужденных за нарушения ПДД, повлекшие по неосторожности смерть одного человека, в том числе совершенные в состоянии опьянения (ч. 3 и 4 ст. 264 УК РФ), почти не изменилось (+2% год к году). В 2025 г. за такие преступления осудили 3604 водителя против 3525 за предшествующий год.
За пьяную езду могут конфисковать авто, именно в этом заключается ключевая причина положительной динамики, полагает автоюрист Лев Воропаев. Кроме этого, как считает член общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто, все больше водителей становятся дисциплинированными. «Не все, но некоторые начинают думать, что поездка в пьяном виде на автомобиле может обойтись слишком дорого», – размышляет он. Помимо самих водителей более настороженными становятся их родственники и друзья, которые пытаются удержать нетрезвого водителя от попыток сесть за руль, добавил Моржаретто.
«Ведомости» направили запрос в МВД, чтобы узнать причины изменения количества осужденных за повторную пьяную езду.