Студенты чаще всего обращаются к психологам из-за трудностей в общении

Студенты чаще всего обращаются к психологам из-за трудностей в общенииВ отдельных вузах психологической помощью пользуются тысячи учащихся, выяснили «Ведомости»
Чаще всего российские студенты в 2025/26 учебному году обращались в психологические службы вузов из-за трудностей в общении и повышенной тревожности – по 19% от общего числа обращений, а также проблем с адаптацией – почти 16%. Об этом со ссылкой на данные ежегодного мониторинга Минобрнауки сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Службы оказывают помощь студентам, преподавателям и административным сотрудникам вузов.
Еще около 13% обращений было связано с депрессивными состояниями, 12% – с трудностями в учебе, около 9% – с вопросами профессионального самоопределения. На суицидальные мысли приходилось 4% обращений. К началу 2025/26 учебного года в университетах работало 538 психологических служб, в которых было занято более 2500 специалистов.
Психологические службы также занимаются просветительской работой: в 2025/26 учебном году в таких мероприятиях приняло участие более 553 000 человек. По словам представителя ведомства, с 2025 г. Минобрнауки совместно с НИУ ВШЭ реализует проект по поддержке психологического благополучия студентов: цифровая платформа «Основа» позволяет оценить состояние студента в учебной, социальной, физической и эмоциональной сферах. С 1 сентября 2026 г. платформа доступна всем студентам, в 2027 г. на ней планируется запустить сервис «личный кабинет психолога», добавил он.
77%
В Университете ИТМО студенты могут бесплатно получить индивидуальную консультацию психолога, а также врача – психиатра-психотерапевта, рассказал «Ведомостям» представитель вуза. В 2025/26 учебном году специалисты центра провели 1727 консультаций, из которых 774 были первичными. Чаще всего студенты обращались с внутриличностными проблемами (28%), в том числе из-за чувства одиночества, вины, перфекционизма и эмоциональных трудностей. Еще 16% обращений было связано с отношениями с окружающими, 12% – с тревожными и депрессивными состояниями, рассказал он.
В НИУ ВШЭ Центр психологического консультирования работает более 20 лет, говорит директор центра Ирина Макарова. В 2025/26 учебном году за помощью обратилось более 5000 студентов. По словам Макаровой, обращения можно разделить на три основные группы. Это трудности в общении с окружающими, проблемы с самооценкой и профессиональным самоопределением, а также тревожные, депрессивные и другие состояния, добавила она.
В МФТИ студенты могут бесплатно получить индивидуальные и групповые консультации психологов, рассказала «Ведомостям» начальник психологической службы Татьяна Матвеева. Специалисты также помогают студентам адаптироваться к высоким учебным нагрузкам. Данные о количестве обращений за 2025/26 учебный год и их причинах в институте не раскрывают, ссылаясь на конфиденциальность
В МГТУ им. Баумана за 2025/26 учебный год в психологическую службу обратилось 1032 человека, рассказала «Ведомостям» доцент университета Инна Пятибратова. В вузе работает телефон доверия, проводятся индивидуальные консультации, групповые тренинги и тестирование для выявления студентов из группы риска. Чаще всего студенты обращаются из-за трудностей в общении и адаптации, тревожности, связанной с экзаменами, и проблем в учебе. Психологи также помогают при депрессивных состояниях, прокрастинации, сложностях с профессиональным самоопределением и суицидальных мыслях, отметила Пятибратова.
В психологической службе РАНХиГС работает 16 специалистов, рассказал ее начальник Кирилл Хломов. В прошлом учебном году за помощью обратилось более 600 человек. По словам Хломова, чаще всего студенты идут к психологам из-за проблем в отношениях с партнерами, друзьями и родителями (45%), повышенной тревожности (20%) и депрессивных состояний (19%). Просветительские мероприятия в прошлом году охватили более двух третей студентов московского кампуса, добавил Хломов.
140 080
В Финансовом университете психологическая служба работает с 2020 г., сейчас в ней занято 12 специалистов, рассказала ее руководитель Юлия Овчинникова. В 2025/26 учебном году за помощью обратилось 1260 человек, специалисты провели 3436 консультаций. Чаще всего студенты обращаются из-за тревожности, стресса в период экзаменов, страха неудачи и перфекционизма. Также распространены проблемы в отношениях с близкими, а на 3-м месте – вопросы самооценки, поиска себя и жизненных целей, отметила Овчинникова.
В РЭУ им. Плеханова психологическая служба работает с 2021 г., рассказал «Ведомостям» проректор вуза Михаил Начевский. В 2025/26 учебном году в службу поступило 558 обращений, специалисты провели 508 консультаций. Чаще всего студенты обращаются из-за неуверенности в себе, трудностей в общении, усталости, прокрастинации, конфликтов с родителями и проблем с самоопределением. Первокурсники также сталкиваются со сложностями адаптации.
Структура обращений студентов отражает типичные возрастные и социальные вызовы, с которыми сталкивается человек в 18–25 лет, говорит медицинский психолог сети клиник «Будь здоров» Ольга Щербакова. На 1-м курсе в 17–19 лет наблюдается сложный процесс адаптации к новой образовательной среде, сопровождающийся когнитивной перегрузкой, а эмоциональная сфера характеризуется повышенной тревожностью и страхом неудачи, добавила Щербакова.
Психологические службы есть далеко не во всех вузах и не везде они реально проводят консультации для студентов, говорит специалист психологической платформы Alter, преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина. По ее словам, часто студенту доступно всего несколько встреч со специалистом. Международные стандарты рекомендуют вузам иметь примерно одного психолога на 1000–1500 студентов, добавила она.