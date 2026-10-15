Студенты чаще всего обращаются к психологам из-за трудностей в общении

В Финансовом университете психологическая служба работает с 2020 г., сейчас в ней занято 12 специалистов, рассказала ее руководитель Юлия Овчинникова. В 2025/26 учебном году за помощью обратилось 1260 человек, специалисты провели 3436 консультаций. Чаще всего студенты обращаются из-за тревожности, стресса в период экзаменов, страха неудачи и перфекционизма. Также распространены проблемы в отношениях с близкими, а на 3-м месте – вопросы самооценки, поиска себя и жизненных целей, отметила Овчинникова.