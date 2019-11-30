Власти Москвы решили улучшить положение города в мировых рейтингах

Согласно техническому заданию конкурса, главным способом улучшения позиций столицы в мировых рейтингах станет взаимодействие в авторами, которые их составляют. Исполнители контракта должны будут узнать имена авторов, запросить у них обоснование позиции Москвы в рейтингах, обсудить с составителями методику расчета. Кроме того, авторов пригласят поучаствовать в Московском урбанистическом форуме и Московском финансовом форуме в 2020 г. Для них будут организованы встречи со столичными властями.