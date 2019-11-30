Власти Москвы решили улучшить положение города в мировых рейтингах
«Аналитический центр», подконтрольный департаменту экономической политики и развития Москвы, объявил конкурс на разработку стратегии по формированию положительного образа столицы, свидетельствуют данные портала госзакупок. Первым на это обратил внимание РБК.
Начальная цена контракта составляет 49,8 млн руб., заявки принимаются до 23 декабря. Улучшать образ планируется путем повышения позиции Москвы в международных рейтингах. На выполнение работ отведено до 360 дней. В частности, власти рассчитывают улучшить позиции Москвы в рейтинге городов по качеству жизни (Quality of Living, сейчас у столицы 167-е место), по безопасности (Safe Cities Index, сейчас 37-е), в списке самых благоприятных для жизни городов мира (World’s Most Liveable Cities, сейчас 68-е).
Согласно техническому заданию конкурса, главным способом улучшения позиций столицы в мировых рейтингах станет взаимодействие в авторами, которые их составляют. Исполнители контракта должны будут узнать имена авторов, запросить у них обоснование позиции Москвы в рейтингах, обсудить с составителями методику расчета. Кроме того, авторов пригласят поучаствовать в Московском урбанистическом форуме и Московском финансовом форуме в 2020 г. Для них будут организованы встречи со столичными властями.
Кроме взаимодействия с авторами рейтингов планируется также работа с экспертным сообществом. По итогам года должно появиться не менее пяти публикаций экспертов о положительных изменениях в Москве.