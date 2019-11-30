Определись все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Сборная России по футболу на групповом этапе чемпионате Европы в 2020 г. (Евро-2020) сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Таковы итоги жеребьевки, которая прошла в субботу, 30 ноября, в Бухаресте. Сборная России будет играть в группе B.
Два матча группового этапа — против сборных Бельгии и Финляндии — россияне сыграют в Санкт-Петербурге. Матч между сборными Дании и России пройдет в Копенгагене.
Сборная России 13 июня сыграет с бельгийцами, 17 июня – с финнами и 22 июня — с датчанами.
Чемпионат Европы по футболу в 2020 г. впервые пройдет в 12 городах разных европейских стран. В Санкт-Петербурге пройдут три мачта группового этапа и один четвертьфинал. На прошлом континентальном чемпионате сборная России не смогла выйти из группы.