Определись все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Сборная России по футболу на групповом этапе чемпионате Европы в 2020 г. (Евро-2020) сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Таковы итоги жеребьевки, которая прошла в субботу, 30 ноября, в Бухаресте. Сборная России будет играть в группе B.