Выросло число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье
По последним данным, в ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек, пострадали не менее пяти, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. Среди погибших как минимум двое несовершеннолетних.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о 20 жертвах аварии. По данным агентства, водитель автобуса не выжил.
Ранее сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших, состояние некоторых из них оценивалось как тяжелое. Авария произошла 1 декабря около 9.40 по московскому времени. Автобус, принадлежащий местной туристической фирме, рухнул с моста с высоты 6 м. Он следовал из города Сретенск в Читу, в салоне находились 43 пассажира и водитель.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура начала проверку. Причиной аварии, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.