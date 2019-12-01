Выросло число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье

Ранее сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших, состояние некоторых из них оценивалось как тяжелое. Авария произошла 1 декабря около 9.40 по московскому времени. Автобус, принадлежащий местной туристической фирме, рухнул с моста с высоты 6 м. Он следовал из города Сретенск в Читу, в салоне находились 43 пассажира и водитель.