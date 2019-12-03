СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

В предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) также было указано на множество ошибок, которые допустили Евдокимов и второй пилот Максим Кузнецов при управлении самолетом. В частности, экипаж не запросил обход грозового фронта, и после взлета в самолет попала молния. Кроме того, при посадке командир не мог выдержать требуемую высоту, вертикальная скорость снижения была почти вдвое выше рекомендуемой.