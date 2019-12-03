СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» в отношении командира экипажа самолета Дениса Евдокимова, сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей. Потерпевшие знакомятся с материалами дела, которое насчитывает около 20 томов.
SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся, погиб 41 человек и еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
В начале октября СК обвинил Евдокимова в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие считает, что он осуществил грубую посадку самолета на взлетно-посадочную полосу, а дальнейшие его действия, совершенные с нарушением установленных правил, привели к разрушению и возгоранию самолета. Евдокимов вину не признает.
В предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) также было указано на множество ошибок, которые допустили Евдокимов и второй пилот Максим Кузнецов при управлении самолетом. В частности, экипаж не запросил обход грозового фронта, и после взлета в самолет попала молния. Кроме того, при посадке командир не мог выдержать требуемую высоту, вертикальная скорость снижения была почти вдвое выше рекомендуемой.