ОСК назвала причину пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который сейчас стоит на ремонте в доке под Мурманском, начался утром 12 декабря. По предварительным данным, возгорание возникло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Согласно последним данным, при пожаре пострадали 10 человек. «Cемеро из них госпитализированы, троих осматривают врачи в больницах», – рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, продолжается поиск одного пропавшего.