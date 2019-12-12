ОСК назвала причину пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»
Рахманов добавил, что такие работы на предприятиях ОСК проводятся в присутствии пяти военных контролеров. «Каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" при точном соблюдении этого стандарта, вызывает вопрос, ответить на который можно будет только после завершения тушения», – отметил он.
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который сейчас стоит на ремонте в доке под Мурманском, начался утром 12 декабря. По предварительным данным, возгорание возникло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Согласно последним данным, при пожаре пострадали 10 человек. «Cемеро из них госпитализированы, троих осматривают врачи в больницах», – рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, продолжается поиск одного пропавшего.
По данным пресс-службы «Звездочки», позже пожар был локализован, открытого горения сейчас нет. Пока говорить о размере ущерба, нанесенного крейсеру, невозможно, отмечал источник «Ведомостей», близкий к Минобороны: после тушения пожара специалистам будет необходимо провести дефектацию (оценить состояние крейсера), а уже после определиться с порядком восстановительных работ.
По словам сотрудника правоохранительных органов, в ближайшее время военные следователи планируют возбудить уголовное дело о повреждении военного имущества по неосторожности.