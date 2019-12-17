«Левада-центр»: Почти половина россиян хорошо относятся к США и Евросоюзу
47% граждан России положительно относятся к США, а 52% – к Европейскому союзу. Об этом сообщает «Левада-центр» по данным опроса, который проводился в ноябре.
Согласно опубликованным результатам социологического исследования, удельный вес россиян, хорошо относящихся к США, по сравнению с маем 2018 г. увеличился более чем вдвое – с 20 до 47% респондентов, а по сравнению с августом 2019 г. – на 5%.
Граждан, позитивно относящихся к Евросоюзу, стало почти вдвое больше с прошлого года, рост с 28 до 52% респондентов, и на 3% больше, чем в августе этого.
При этом количество граждан, отрицательно относящихся к США и Евросоюзу, уменьшилось. Так, в мае прошлого года о своем отрицательном отношении к США говорили 69% респондентов, в ноябре 2019 г. такого мнения придерживался 41% россиян. Число плохо относящихся к Евросоюзу снизилось с 55 до 34% респондентов.
Опрос проведен 21–27 ноября 2019 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.