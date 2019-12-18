Деловой партнер Михаила Гуцериева заявил, что миллиардер находится в Москве
Племянник Михаила Гуцериева и его деловой партнер Микаил Шишханов заявил «Ведомостям», что Гуцериев находится в Москве.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, утром 18 декабря правоохранители пришли в офис компании «Фортеинвест» Саида Гуцериева – сына миллиардера Михаила Гуцериева. По данным телеканала, в офисе компании проводились «некие мероприятия», но не уточнялось, какие именно. Саид Гуцериев не только совладелец, но и гендиректор «Фортеинвеста». Эта компания ведет добычу и переработку нефтяного сырья, а также продажу нефтепродуктов на российский рынок и за границу.
Также telegram-канал Mash сообщал об обысках в доме Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний. Два источника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили факт обысков и уточнили, что они связаны с делом о контрабанде нефти (ст. 226.1 Уголовного кодекса). Один из собеседников говорил, что речь идет о возможной контрабанде нефти в Европу одной из компаний Саида Гуцериева. По словам другого источника в правоохранительных органах, компания Саида Гуцериева подозревается в незаконном возмещении НДС при экспорте нефти и совершении таможенных платежей. Издание Baza уточняло, что ущерб по делу оценивается в 3 млрд руб.
Один из источников «Ведомостей» говорил, что дело возбуждено Федеральной таможенной службы (ФТС). Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева, отмечал собеседник. Представитель управления на транспорте МВД по ЦФО от комментариев отказалась.
В группе «Сафмар» сообщения об обысках опровергли. Михаил Гуцериев в интервью РЕН ТВ назвал информацию об обысках провокацией.
Михаил Гуцериев – основной владелец группы «Сафмар». Российский Forbes оценивает его состояние в $3,7 млрд. Саид Гуцериев в 2017 г. получил от отца доли в нескольких нефтяных компаниях, его состояние оценивается в $1,3 млрд.