Деловой партнер Михаила Гуцериева заявил, что миллиардер находится в Москве

Также telegram-канал Mash сообщал об обысках в доме Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний. Два источника «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердили факт обысков и уточнили, что они связаны с делом о контрабанде нефти (ст. 226.1 Уголовного кодекса). Один из собеседников говорил, что речь идет о возможной контрабанде нефти в Европу одной из компаний Саида Гуцериева. По словам другого источника в правоохранительных органах, компания Саида Гуцериева подозревается в незаконном возмещении НДС при экспорте нефти и совершении таможенных платежей. Издание Baza уточняло, что ущерб по делу оценивается в 3 млрд руб.