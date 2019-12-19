Агентство «Москва» аннулировало новость о трех напавших на здание ФСБ
Агентство городских новостей «Москва» аннулировало новость, в которой сообщалось о трех напавших на здание ФСБ на Лубянке.
В 19.57 мск агентство со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ передало, что стрельбу в приемной спецслужбы устроили три человека. Они якобы ворвались в здание ФСБ и открыли огонь. Двое из них были ликвидированы охраной в приемной, а один выбежал на улицу, где продолжил стрелять, говорилось в сообщении.
Спустя полчаса ФСБ опровергла эту информацию, сообщив, что что стрелявший был один и он не проникал в приемную спецслужбы.