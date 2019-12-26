Дело о покушении на мэра в Воронежской области передали в центральный аппарат СКР
Дело о покушении на мэра Рамонского муниципального района Воронежской области передали в центральный аппарат Следственного комитете России. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Дело передано в центральный аппарат по поручению председателя СКР Александра Бастыркина «для наиболее полного и объективного расследования», уточнила официальный представитель комитета Светлана Петренко.
В четверг, 26 декабря, неизвестные взорвали автомобиль главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Он ранен в обе ноги.
Следователи управления СКР по Воронежской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. Проверяется версия о связи покушения с профессиональной деятельностью Фролова.