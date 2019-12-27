Семь человек погибло при крушении самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Аты

Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, при взлете потерпел крушение, по предварительной информации погибли семь человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.