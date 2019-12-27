Семь человек погибло при крушении самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Аты
Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, при взлете потерпел крушение, по предварительной информации погибли семь человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
«Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением», — говорится в сообщении пресс-службы.
«На данный момент число погибших составляет 7 человек», — сообщает пресс-служба.
Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна.
По информации пресс-службы, после крушения возгорания самолета не произошло. «На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация», — сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД Казахстана.
Самолет рейсом Z92100 вылетел из аэропорта Алматы 07:05 по местному времени и после этого пропал с радаров. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.