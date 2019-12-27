Число погибших при крушении самолета под Алматы выросло до девяти

Число погибших при крушении самолета авиакомпании Bek Air близ Алматы выросло до девяти человек. К месту крушения вылетела специально созданная правительственная комиссия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.