Число погибших при крушении самолета под Алматы выросло до девяти
Число погибших при крушении самолета авиакомпании Bek Air близ Алматы выросло до девяти человек. К месту крушения вылетела специально созданная правительственная комиссия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
«Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены», — говорится в сообщении министерства.
В парке авиакомпании состоят самолеты Fokker-100.
Ранним утром рейс №Z2100 по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.