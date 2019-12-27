Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета под Алматы
Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета под Алматы и пообещал наказать виновных в по всей строгости закона.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан», — написал он в твиттер-аккаунте. Токаев пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь, а «все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом».
Самолет авиакомпании «Бек эйр», выполнявший рейс по направлению Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. При крушении погибли девять человек, еще девять пострадали.
В парке авиакомпании состоят самолеты Fokker-100. Полеты судов такого типа прекращены до выяснения причина падения самолета.