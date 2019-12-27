Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета под Алматы

Самолет авиакомпании «Бек эйр», выполнявший рейс по направлению Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. При крушении погибли девять человек, еще девять пострадали.