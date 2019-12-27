Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали 12 человек
Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибека Абдилова.
По словам Абдилова, жертвами трагедии, по предварительным данным, стали 12 человек. Всего на борту находились 94 пассажира и пять членов экипажа.
Ранее министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило, что работа казахстанской авиакомпании «Бек эйр», самолет которой потерпел крушение близ Алматы, приостановлена. Крушение потерпел самолет Fokker-100, полеты самолетов этого типа приостановлены.
Для расследования причин крушения создана правительственная комиссия.