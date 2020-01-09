СНБО назвал основные версии крушения украинского самолета в Иране

Самолет украинской авиакомпании разбился утром 8 января. В 6.13 по местному времени он вылетел из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета лайнер потерпел крушение. Министерство дорог и городского развития Ирана ранее называло возможной причиной авиакатастрофы техническую неисправность двигателя. Власти Ирана считают версию теракта маловероятной. Если бы в самолет попала ракета, то он бы взорвался в небе, говорил руководитель пресс-службы министерства Кассима Низами. Он не исключил, что при попытке посадить самолет с горящим двигателем пилоты могли совершить ошибку. Согласно предварительному отчету, подготовленному управлением гражданской авиации Ирана, Boeing успел набрать чуть более 2400 м высоты. После этого самолет развернулся и стал возвращаться в аэропорт вылета. Согласно отчету, самолет взорвался при ударе о землю.