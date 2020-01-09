СНБО назвал основные версии крушения украинского самолета в Иране
Власти Украины рассматривают семь версий причин крушения самолета Boeing-737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявил в эфире телеканала «Украина 24» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. По его словам, ранее четыре версии были обнародованы, еще три пока не разглашаются.
По словам Данилова, основная версия ЧП пока не выделена. «Восток – дело тонкое, с самого утра наша группа работает в Иране, но нужно очень осторожно к этому относиться. Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ», – пояснил он, отметив, что отправленные в Тегеран специалисты являются лучшими в стране.
«Они занимались вопросами относительно ЗРК "Бук", которым был сбит самолет на территории Донецкой области (в июле 2014 г. – "Ведомости")», – сказал секретарь СНБО.
Утром 9 января Данилов заявил, что Украина среди основных версий крушения самолета рассматривает следующие: «поражение самолета ракетой, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом, разрушение двигателя по техническим причинам, а также теракт на борту лайнера».
Самолет украинской авиакомпании разбился утром 8 января. В 6.13 по местному времени он вылетел из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета лайнер потерпел крушение. Министерство дорог и городского развития Ирана ранее называло возможной причиной авиакатастрофы техническую неисправность двигателя. Власти Ирана считают версию теракта маловероятной. Если бы в самолет попала ракета, то он бы взорвался в небе, говорил руководитель пресс-службы министерства Кассима Низами. Он не исключил, что при попытке посадить самолет с горящим двигателем пилоты могли совершить ошибку. Согласно предварительному отчету, подготовленному управлением гражданской авиации Ирана, Boeing успел набрать чуть более 2400 м высоты. После этого самолет развернулся и стал возвращаться в аэропорт вылета. Согласно отчету, самолет взорвался при ударе о землю.