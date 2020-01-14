Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа
Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не повлечет автоматической отмены их приговоров, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минюста.
В ведомстве подчеркнули, что суд отклонил все основные претензии заявителей о нарушениях российскими властями положений конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметив отдельные недостатки, характерные для всех стран Совета Европы.
Во вторник, 14 января, ЕСПЧ вынес решение по второму делу ЮКОСа. Суд признал, что права заявителей на справедливый суд и справедливое наказание были нарушены, но дело не было политически мотивированным.
По мнению Ходорковского, решение ЕСПЧ поставило важную точку в международной уголовно-правовой оценке дела ЮКОСа. Ранее ЕСПЧ уже дважды отказывался признать уголовное преследование в отношении Ходорковского политически мотивированным – в 2011 и 2013 гг. Обе жалобы относились к первому делу ЮКОСа.