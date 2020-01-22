Гонконг объявил о первом заболевшем от нового коронавируса
В Гонконге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, распространяющимся из китайского города Ухань, передает Bloomberg информацию местного канала HK Cable TV. Сообщение о заболевших поступило спустя несколько часов после того, как аналогичный случай был зафиксирован в другом специальном административном регионе Китая – Макао.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая постановила отправлять на карантин всех подозреваемых больных. Врачи получили право принудительно госпитализировать как тех, у кого обнаружились симптомы атипичной пневмонии, так и их близких, сообщает South China Morning Post.
Вспышка, которую ВОЗ изначально связывала с продуктовым рынком в Ухане, была зафиксирована в конце декабря. Вирус, до недавнего времени распространявшийся только в странах Юго-Восточной Азии, поразил 446 человек, 9 из которых скончались. Сообщение из Гонконга стало третьим за последние сутки, поступившим от СМИ и медицинских служб за пределами Китая. Сегодня чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения должен собраться, чтобы обсудить распространение вируса.
Новости о распространении вируса увеличили спрос на одноразовые перчатки и маски. С 21 по 22 января акции малазийского производителя медпринадлежностей Top Glove выросли на 6 и 8 процентов соответственно, сообщает Financial Times. Положительную динамику показали акции китайских онлайн-ритейлеров Alibaba и Hang Seng. Financial Times связывает это с тем, что покупатели предпочитают не выходить на улицу, чтобы не подхватить вирус во время покупок. Ранее глава экспертной комиссии госкомитета по здравоохранению Китая Чжун Наньшань подтвердил, что коронавирус передается от человека к человеку.