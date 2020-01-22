Гонконг объявил о первом заболевшем от нового коронавируса

Новости о распространении вируса увеличили спрос на одноразовые перчатки и маски. С 21 по 22 января акции малазийского производителя медпринадлежностей Top Glove выросли на 6 и 8 процентов соответственно, сообщает Financial Times. Положительную динамику показали акции китайских онлайн-ритейлеров Alibaba и Hang Seng. Financial Times связывает это с тем, что покупатели предпочитают не выходить на улицу, чтобы не подхватить вирус во время покупок. Ранее глава экспертной комиссии госкомитета по здравоохранению Китая Чжун Наньшань подтвердил, что коронавирус передается от человека к человеку.