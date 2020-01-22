Петербургские врачи заподозрили коронавирус у прибывшего из Китая россиянина

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем стал неизвестный тип коронавируса. Вирус стал активно распространяться в странах Юго-Восточной Азии. По последним данным, вирусом заразились более 440 человек, 17 из них погибли. Накануне Reuters сообщил о первом случае заболевания в США. Роспотребнадзор утром 22 января сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус.