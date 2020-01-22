Петербургские врачи заподозрили коронавирус у прибывшего из Китая россиянина
Прилетевшего из Китая россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщил изданию 78.ru главный врач петербургской инфекционной больницы им. Боткина Алексей Яковлев. Он не стал раскрывать личность госпитализированного, а также сообщать подробности о симптомах и состоянии его здоровья.
В свою очередь «Фонтанка» сообщила, что заболевшего из аэропорта «Пулково» забрали врачи в костюмах химзащиты. Как отмечает издание, мужчина провел отпуск в Китае, его госпитализировали с высокой температурой.
В аппарате вице-губернатора Анны Митяниной «Интерфаксу» подтвердили информацию о госпитализации пассажира, прилетевшего рейсом из Китая. «Показания на ОРВИ. Подробности буду известны после результатов анализов», — уточнили в аппарате.
Ранее Роспотребнадзор начал разработку собственной вакцины от нового типа коронавируса, говорила руководитель ведомства Анна Попова.
В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем стал неизвестный тип коронавируса. Вирус стал активно распространяться в странах Юго-Восточной Азии. По последним данным, вирусом заразились более 440 человек, 17 из них погибли. Накануне Reuters сообщил о первом случае заболевания в США. Роспотребнадзор утром 22 января сообщил, что в России пока нет заболевших с подозрением на этот вирус.