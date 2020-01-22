У двух госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус выявили ОРВИ
Двум мужчинам, госпитализированным в инфекционную больницу в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус, поставили диагноз ОРВИ, передает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора. Оба пациента ранее вернулись из Шанхая, их госпитализировали из аэропорта «Пулково». Один из госпитализированных является гражданином России, второй – гражданином КНР.
«Оба больных обратились за медицинской помощью в связи с повышением температуры и катаральными явлениями», – уточнили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае на пунктах пропуска через госграницу России усилен санитарно-карантинный контроль, приняты дополнительные меры по выявлению больных с признаками инфекционного заболевания.
В конце декабря в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, ее возбудителем является неизвестный тип коронавируса. Вирус активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. По последним данным, он обнаружен у более чем 440 человек, 17 из них погибли. Ранее Reuters сообщил о первом случае заболевания в США. Роспотребнадзор ранее 22 января заявлял, что в России на данный момент нет заболевших новым типом коронавируса.