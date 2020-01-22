У двух госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус выявили ОРВИ

В конце декабря в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, ее возбудителем является неизвестный тип коронавируса. Вирус активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. По последним данным, он обнаружен у более чем 440 человек, 17 из них погибли. Ранее Reuters сообщил о первом случае заболевания в США. Роспотребнадзор ранее 22 января заявлял, что в России на данный момент нет заболевших новым типом коронавируса.