Из-за коронавируса китайские власти закрыли для выезда город Ухань
Китайские власти закрыли для выезда с 23 января город Ухань с 11 млн жителей. Об этом сообщают китайские СМИ. Именно из Уханя началось распространение нового коронавируса, который вызывает пневмонию.
Железнодорожные станции и аэропорт будут закрыты, а автобусное и паромное сообщение прекращено с 10 утра 23 января, сообщают СМИ со ссылкой на официальные уведомления властей. По данным South China Morning Post, местным жителям на автомобилях власти не рекомендуют без острой необходимости выезжать из города.
Ограничения, сроки действия которых не уточняются, должны препятствовать распространению коронавирусной инфекции, вспышка которой началась в декабре в Ухане. Национальная комиссия по здравоохранению Китая ранее постановила отправлять на карантин всех больных с подозрением на пневмонию. Врачи получили право принудительно госпитализировать как тех, у кого обнаружились ее симптомы, так и их близких.
Вирус активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. По последним данным, он обнаружен у 550 человек, 17 из них погибли. Роспотребнадзор 22 января заявлял, что в России на данный момент нет заболевших новым типом коронавируса.