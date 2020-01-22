Из-за коронавируса китайские власти закрыли для выезда город Ухань

Ограничения, сроки действия которых не уточняются, должны препятствовать распространению коронавирусной инфекции, вспышка которой началась в декабре в Ухане. Национальная комиссия по здравоохранению Китая ранее постановила отправлять на карантин всех больных с подозрением на пневмонию. Врачи получили право принудительно госпитализировать как тех, у кого обнаружились ее симптомы, так и их близких.