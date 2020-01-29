«Красное и белое» сообщило о нахождении своего сотрудника из дела Голунова в СК

О том, что Сергалиев начал работать в «Красном и белом», стало известно в ноябре. Он был назначен сотрудником отдела по предотвращению потерь. В пресс-службе компании уточнили, что на момент трудоустройства у него отсутствовало привлечение к уголовной ответственности и с предыдущего места работы он был уволен по собственному желанию.