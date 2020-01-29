«Красное и белое» сообщило о нахождении своего сотрудника из дела Голунова в СК
В среду Следственный комитет сообщил, что в рамках дела Голунова были задержаны пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы. Их имена не назывались. По информации ТАСС, среди них глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров и четверо полицейских, участвовавших в задержании, в том числе Сергалиев.
О том, что Сергалиев начал работать в «Красном и белом», стало известно в ноябре. Он был назначен сотрудником отдела по предотвращению потерь. В пресс-службе компании уточнили, что на момент трудоустройства у него отсутствовало привлечение к уголовной ответственности и с предыдущего места работы он был уволен по собственному желанию.