Треть россиян поддержала введение ответственности за покупку контрафакта

Большинство россиян (73%) положительно относятся к введению системы маркировки товаров. Более половины опрошенных считают, что в первую очередь необходимо маркировать медикаменты и медицинские товары. Россияне также считают, что необходимо использовать маркировку на продуктах питания (47%), молочной продукции (23%), товарах и продуктах для детей (18%), а также алкоголе (17%).