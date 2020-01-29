Треть россиян поддержала введение ответственности за покупку контрафакта
Люди, сознательно покупающие контрафактную продукцию, должны нести административную ответственность, считают 24% опрошенных ВЦИОМ россиян. Еще 8% респондентов поддерживают введение уголовной ответственности для покупателей контрафакта. Но, по мнению остальных опрошенных, покупатель не должен нести никакой ответственности (34%) или должен быть ответственен только морально (29%).
С проблемой нелегальной продукции сталкивались 43% россиян. Пятая часть респондентов заявила, что покупала контрафактную продукцию, еще 22% видели контрафактные товары в продаже.
Большинство россиян (73%) положительно относятся к введению системы маркировки товаров. Более половины опрошенных считают, что в первую очередь необходимо маркировать медикаменты и медицинские товары. Россияне также считают, что необходимо использовать маркировку на продуктах питания (47%), молочной продукции (23%), товарах и продуктах для детей (18%), а также алкоголе (17%).
С 1 декабря 2019 г. в России стала обязательной маркировка духов, фотокамер, шин, покрышек, а также некоторых предметов одежды и белья. Покупатели могут проверять продукцию с помощью мобильного приложения «Честный знак».