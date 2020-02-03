«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

Проект изменений в ведомственный приказ №766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» министерство опубликовало на regulation.gov.ru. Как пишет газета, идея снятия ограничений на использование первых цифр в коде региона связана с необходимостью расширить номерные емкости для регионов. С нехваткой номеров впервые столкнулась Москва в 1998 г. Тогда ввели 99-ую серию в дополнение к исчерпавшей ресурс 77-ой. В 2020 г. добавили 97-ую, с 2005 г. — 177. В начале «десятых» предлагалось отказаться от кода региона, но от внедрения этой идеи отказались.