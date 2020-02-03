«Коммерсантъ»: МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионах на автомобильных номерах. Коды теперь смогут начинаться со всех цифр от 1 до 9, а не только с 1 и 7, как было ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный проект изменений приказа МВД, который содержит разрешение на использование цифр для региональных госавтоинспекций.
Проект изменений в ведомственный приказ №766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» министерство опубликовало на regulation.gov.ru. Как пишет газета, идея снятия ограничений на использование первых цифр в коде региона связана с необходимостью расширить номерные емкости для регионов. С нехваткой номеров впервые столкнулась Москва в 1998 г. Тогда ввели 99-ую серию в дополнение к исчерпавшей ресурс 77-ой. В 2020 г. добавили 97-ую, с 2005 г. — 177. В начале «десятых» предлагалось отказаться от кода региона, но от внедрения этой идеи отказались.
Как рассказала газете председатель Союза производителей государственных региональных знаков транспортных средств Людмила Шерстнева, новые изменения могут привести к росту цен на номера. Это связано с технологией изготовления номерных знаков. Символы на алюминиевой табличке знака выдавливаются на специальном станке. Для того, чтобы выдавить в качестве первой цифры любую другую, кроме 1 и 7, потребуется использовать более толстые пластины для знаков.
С 1 января 2020 г. вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно ему, приобретая автомобиль, его владелец получает номер с кодом того региона, где зарегистрирован.