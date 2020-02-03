Умер исследователь древнерусских берестяных грамот Валентин Янин
В Москве умер на 91-ом году жизни академик Валентин Янин, исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот. Его похороны пройдут в Великом Новгороде, сообщил ТАСС вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров.
«Такова была воля ученого: он говорил, что желает быть погребенным именно в этом городе», — сказал Макаров. Собеседник агентства назвал академика Янина создателем новой концепции истории Древнего Новгорода и крупнейшим исследователем средневековой археологии.
Среди его находок, отметил вице-президент РАН, Новгородская Псалтырь, печать Ярослава Мудрого, сотни берестяных грамот, которые удалось прочесть и интерпретировать. Янин первым использовал берестяные грамоты в качестве исторического источника. С их помощью он воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, изучил политические институты и принципы госустройства средневекового Новгорода.
В 1963 году, когда Янину было 34 года, за книгу «Новгородские посадники» ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук. С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН. В 1970 г. он получил Государственную премию СССР за научно-популярную книгу. «Я послал тебе бересту».