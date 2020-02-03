Умер исследователь древнерусских берестяных грамот Валентин Янин

В 1963 году, когда Янину было 34 года, за книгу «Новгородские посадники» ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук. С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН. В 1970 г. он получил Государственную премию СССР за научно-популярную книгу. «Я послал тебе бересту».