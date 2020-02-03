Аэропорт Томска временно закрыт после посадки повредившего шасси самолета
Самолет Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн» аварийно приземлился в Томске с повреждениями передней стойки шасси. Пострадавших нет, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Работа аэропорта временно приостановлена.
Самолет авиакомпании «Руслайн» следовал из Екатеринбурга в Томск, на его борту находилось 32 пассажира и 4 члена экипажа. При посадке они не пострадали, говорится в сообщении прокуратуры.
«При совершении посадки у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси», – уточнили в прокуратуре. Обстоятельства посадки выясняет Томская транспортная прокуратура. Она проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.
Работа аэропорта «Богашево» приостановлена на время обследования самолета, который находится на взлетно-посадочной полосе. Вылета ожидают семь рейсов, около 400 пассажиров должны были улететь на них с 6 до 11 утра по местному времени. Аварийная посадка прошла в 5.46. Воздушные суда перенаправлены в аэропорт «Толмачево» в Новосибирске. Это самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и S7.
Другие воздушные суда направлены в аэропорт «Толмачево» (Новосибирск).