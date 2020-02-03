Аэропорт Томска временно закрыт после посадки повредившего шасси самолета

Работа аэропорта «Богашево» приостановлена на время обследования самолета, который находится на взлетно-посадочной полосе. Вылета ожидают семь рейсов, около 400 пассажиров должны были улететь на них с 6 до 11 утра по местному времени. Аварийная посадка прошла в 5.46. Воздушные суда перенаправлены в аэропорт «Толмачево» в Новосибирске. Это самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и S7.