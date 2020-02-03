В Гидрометцентре России сменился руководитель
Новым руководителем Гидрометцентра России назначен заместитель директора учреждения Сергей Борщ. Об этом «Интерфаксу» заявил бывший руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, лучшего гидролога-прогнозиста в России нет. С 3 февраля сам он перестает исполнять обязанности директора и вновь становится научным руководителем учреждения, сказал Вильфанд.
Борщ проработал в Гидрометцентре 35 лет. Вильфанд возглавлял Гидрометцентр с 2001 по 2018 г., с 6 июня прошлого года он является научным руководителем учреждения.
В январе Вильфанд заявил, что нынешняя зима в Москве может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Январь 2020 г. стал рекордно теплым в Москве и Санкт-Петербурге. Среднемесячная температура в обоих городах была выше нуля – 1,6 градуса в Москве и 0,5 градуса в Петербурге. В Москве в январе среднемесячная температура была на 9,4 градуса выше нормы.