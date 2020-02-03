В Гидрометцентре России сменился руководитель

В январе Вильфанд заявил, что нынешняя зима в Москве может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Январь 2020 г. стал рекордно теплым в Москве и Санкт-Петербурге. Среднемесячная температура в обоих городах была выше нуля – 1,6 градуса в Москве и 0,5 градуса в Петербурге. В Москве в январе среднемесячная температура была на 9,4 градуса выше нормы.