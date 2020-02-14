Путин наградил врачей, работавших после взрыва на полигоне под Северодвинском

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.