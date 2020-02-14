Путин наградил врачей, работавших после взрыва на полигоне под Северодвинском
Президент Владимир Путин наградил орденами и медалями медицинских сотрудников Архангельской областной клинической больницы, где оказывалась помощь пострадавшим во время взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», – говорится в документе. Орденом Мужества награждены четыре человека: заведующий отделением, врач центра инфекционных болезней и две медсестры центра медицины катастроф. Медали «За спасение погибавших» получили семь медиков: заместитель главного врача по экстренной помощи, три врача и три медсестры.
Кроме того, медалями «За спасение погибавших» награждены замдиректора 2-го Архангельского объединенного авиаотряда, инженер-инструктор этого отряда и второй пилот. Как сообщали СМИ, пострадавшие могли быть доставлены в больницу вертолетом.
Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.
Издание The Moscow Times со ссылкой на источники сообщало, что врачей Архангельской областной клинической больницы, куда были доставлены трое пострадавших, не предупредили о том, что раненые могли подвергнуться воздействию радиации.