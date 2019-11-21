Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. «Росатом» заявил, что взрыв прогремел во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате погибли сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), говорил директор центра Валентин Костюков. The New York Times предположила, что инцидент может быть связан с испытаниями «Буревестника», такую же версию высказал президент США Дональд Трамп. CNBC со ссылкой на источники сообщил, что взрыв мог произойти не при испытаниях ракеты, а при попытке поднять ее со дна моря.