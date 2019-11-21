Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, сообщают «Интерфакс» и ТАСС. На церемонии награждения присутствовали вдовы погибших. Агентства не уточняют, о сотрудниках каких организаций и ведомств идет речь, но ранее сообщалось, что во время испытаний погибли пять сотрудников «Росатома». О гибели двух человек сообщало также Минобороны, но не уточняло, входят ли они в число погибших сотрудников госкорпорации.
Путин отметил, что уникальное оружие, над которым работали погибшие, не имеет аналогов в мире, и Россия продолжит его совершенствование. Обладание такой технологией президент назвал «важнейшей надежной гарантией мира на планете». «Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. «Росатом» заявил, что взрыв прогремел во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате погибли сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), говорил директор центра Валентин Костюков. The New York Times предположила, что инцидент может быть связан с испытаниями «Буревестника», такую же версию высказал президент США Дональд Трамп. CNBC со ссылкой на источники сообщил, что взрыв мог произойти не при испытаниях ракеты, а при попытке поднять ее со дна моря.
В середине октября заместитель помощника госсекретаря США Томас Динанно заявил The Washington Times, что взрыв произошел при подъеме со дна Белого моря крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По его словам, ракета оказалась на дне моря после неудачных испытаний, которые прошли в начале 2018 г. недалеко от крупного населенного пункта. При подъеме «Буревестника», по словам Динанно, началась неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации. Он не уточнил источник информации.