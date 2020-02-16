Счетная палата проанализирует меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата в этом году проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 г. Об этом сообщил в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он также отметил, что журналист Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России.
«Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 г. от СПИДа умерло 37 000 человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. ВИЧ пока в нашей стране – гораздо более реальная угроза»
Как уточнил представитель Кудрина, проверки планировались задолго до выхода фильма Дудя.
Фильм о ВИЧ был опубликован на YouTube-канале Дудя 11 февраля, на момент публикации новости он набрал 11,6 млн просмотров. По данным Google Trends, после публикации количество поисковых запросов про ВИЧ в России выросло в 14 раз, а про СПИД – в 4 раза.
В пятницу, 14 февраля, фильм посмотрели в Госдуме, на организованном для депутатов показе. А в Минздраве его назвали полезным и содержащим много важной информации.