Счетная палата проанализирует меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата в этом году проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 г. Об этом сообщил в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он также отметил, что журналист Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России.