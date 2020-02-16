Мишустин поручил убрать ограничения на закупку зарубежных лекарств от рака
Премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС до 12 марта подготовить предложения по отмене ограничений на закупку иностранных лекарств для онкобольных. Перечень поручений был подготовлен по итогам заседания 14 февраля, на котором обсуждалось совершенствование медицинской помощи больным раком.
Кроме того, Росздравнадзору поручено провести сравнительный анализ зарубежных препаратов и их российских аналогов. О результатах ведомство должно доложить в правительство до 14 апреля.
Минздрав также должен будет проанализировать практику применения у детей с онкологией незарегистрированных лекарственных препаратов, а также зарегистрированных лекарств, которые не содержат в инструкции правила применения их несовершеннолетними.