Эвакуированные с круизного судна американцы пройдут карантин на родине

По данным министерства здравоохранения Японии, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа Diamond Princess к воскресенью возросло до 355. Круизное судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. На момент начала карантина на борту находилось более 3700 пассажиров из 50 стран. Эвакуация граждан США была организована после того, как сенатор-республиканец Джеймс Риш (штат Айдахо) поднял этот вопрос в беседе с президентом Трампом в четверг, 13 февраля. О необходимости эвакуации своих граждан по истечении двухнедельного срока карантина также заявили Италия и Канада.