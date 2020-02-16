Эвакуированные с круизного судна американцы пройдут карантин на родине
Американские пассажиры с круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции, в понедельник, 17 февраля, вылетели из токийского аэропорта домой. Их доставят на военные авиабазы. В США всем эвакуированным предстоит пройти 14-дневный карантин из-за коронавируса, пишет Wall Street Jornal.
Граждане США и члены их семей сели на два чартерных рейса. Как сообщило министерство обороны США, один самолет приземлится на авиабазу Трэвис в Калифорнии. а другой — на базу Лэкленд в Техасе. На борту круизного судна находилось более 380 американцев, 44 из них оказались заражены коронавирусом и госпитализированы в Японии. Эвакуированные еще 14 дней будут находиться на карантине по прибытию на родину.
По данным министерства здравоохранения Японии, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа Diamond Princess к воскресенью возросло до 355. Круизное судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. На момент начала карантина на борту находилось более 3700 пассажиров из 50 стран. Эвакуация граждан США была организована после того, как сенатор-республиканец Джеймс Риш (штат Айдахо) поднял этот вопрос в беседе с президентом Трампом в четверг, 13 февраля. О необходимости эвакуации своих граждан по истечении двухнедельного срока карантина также заявили Италия и Канада.
Вспышка нового коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 г. Кроме Китая случаи заражения выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным госкомиссии по здравоохранению КНР, в стране умерли от заболевания более 1,6 тыс. человек, выздоровели свыше 9,4 тыс., инфицированы 68,5 тыс. человек.