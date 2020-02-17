Жителям Хубэя запретили покидать свои дома

По данным госкомиссии по здравоохранению провинции Хубэй, за последние сутки умерло 100 заболевших коронавирусом, заразилось около 2000. Число зараженных новым коронавирусом в провинции за весь период эпидемии превысило 58 100 человек, из них умерло 1696, выздоровели 6639 жителей. Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что за пределами Хубэя за сутки умерло пять человек.