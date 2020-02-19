Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из карантина

Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, распространяется с декабря 2019 г. К настоящему времени вирус был обнаружен у более чем 74 000 человек, 2004 заболевших скончались, сообщает комиссия по здравоохранению Китая. На территории России было зафиксировано два случая заболевания COVID-19, оба заболевших гражданина Китая были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов. За пределами России зафиксирован один случай заражения россиян: мужчина, путешествовавший на круизном лайнере Diamond Princess, находится в госпитале в Японии.