Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из карантина
Главного врача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Алексея Яковлева уволили по распоряжению городского комитета по здравоохранению, сообщает местное медицинское издание «Доктор Питер» со ссылкой на председателя комитета Дмитрия Лисовца. Ранее из карантина для людей с подозрением на коронавирус, организованного в больнице, сбежали четверо пациентов.
Яковлев уволен с формулировкой «по инициативе работодателя», утверждает издание. Временно исполняющим обязанности главного врача назначен Иван Федуняк.
В понедельник суд постановил принудительно поместить под медицинское наблюдение Аллу Ильину, которая первой сбежавшая из карантина. Впоследствии карантин самовольно покинули еще трое пациентов. Двое из них, по сообщению Роспотребнадзора, вернулись самостоятельно, а госпитализации третьей – Анны Рыбаковой – ведомство намерено добиваться в суде.
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, распространяется с декабря 2019 г. К настоящему времени вирус был обнаружен у более чем 74 000 человек, 2004 заболевших скончались, сообщает комиссия по здравоохранению Китая. На территории России было зафиксировано два случая заболевания COVID-19, оба заболевших гражданина Китая были выписаны после двукратного получения отрицательных анализов. За пределами России зафиксирован один случай заражения россиян: мужчина, путешествовавший на круизном лайнере Diamond Princess, находится в госпитале в Японии.