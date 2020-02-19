Якубович предложил установить для министра труда зарплату в 23 000 рублей

18 февраля Леонид Якубович рассказал порталу Teleprogramma.pro, что получает 23 000 руб. в качестве пенсии и не понимает, куда шли отчисления от его зарплаты за за последние почти 60 лет. «Я работаю с 1962 г. Трудовой стаж у меня с 1961 г. и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию. Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами», — пожаловался ведущий программы «Поле чудес».