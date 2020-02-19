Якубович предложил установить для министра труда зарплату в 23 000 рублей
Телеведущий Леонид Якубович заявил, что для быстрого решения вопроса с маленькими пенсиями в стране стоило бы платить соразмерную зарплату министру труда. Обращаться куда-то по поводу размера пенсии — «глас вопиющего в пустыне», заявил в разговоре с «РИА Новости» телеведущий.
Ранее он рассказал, что получает пенсию в 23 000 руб.
«Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 000 руб. в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во-всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос»
Якубович отметил, что выражает мнение многих российских пенсионеров, и решать этот вопрос должны профсоюзы. «Я один ничего не добьюсь. Вероятно, этим должны заниматься профсоюзы, наверное, я так думаю. Те, кого слышат. Одного не услышат, это точно совершенно. Политика — такая история. Если долбить все время, то, наверное, услышат», — сказал телеведущий.
18 февраля Леонид Якубович рассказал порталу Teleprogramma.pro, что получает 23 000 руб. в качестве пенсии и не понимает, куда шли отчисления от его зарплаты за за последние почти 60 лет. «Я работаю с 1962 г. Трудовой стаж у меня с 1961 г. и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию. Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами», — пожаловался ведущий программы «Поле чудес».