Президентские гранты на 763 млн рублей получат приуроченные к Дню Победы проекты

На первый конкурс грантов 2020 г. было подано 9308 проектов, гранты в итоге получили 2017 проектов на сумму 4 млрд руб. Кириенко отметил, что впервые организации получат президентские гранты почти в самом начале года года – реализация проектов, которые выиграли гранты, начнется с 1 марта. Кириенко сообщил, что организации, получившие гранты, намерены привлечь около 3,7 млрд руб. для софинансирования своих проектов. Всего в 2020 г. на президентские гранты будет распределено 8 млрд руб., второй конкурс стартует уже 26 февраля.