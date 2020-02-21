Президентские гранты на 763 млн рублей получат приуроченные к Дню Победы проекты
Фонд президентских грантов выделил на проекты, связанные с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, 763 млн руб. в рамках первого конкурса грантов 2020 г. Всего поддержаны 314 проектов, связанных с Днем Победы. Об этом сказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурса президентских грантов. «2020 г. объявлен Годом памяти и славы, у нас 75-я годовщина Великой победы, и у нас отдельное направление – проекты, связанные с подготовкой к празднованию победы, поддержкой ветеранов, истерической памяти», – напомнил Кириенко.
В общей сложности за два конкурса прошлого года и один конкурс 2020 г. поддержано 469 проектов, приуроченных к Дню Победы, грантов на них выделено на сумму 1,13 млрд руб.
На первый конкурс грантов 2020 г. было подано 9308 проектов, гранты в итоге получили 2017 проектов на сумму 4 млрд руб. Кириенко отметил, что впервые организации получат президентские гранты почти в самом начале года года – реализация проектов, которые выиграли гранты, начнется с 1 марта. Кириенко сообщил, что организации, получившие гранты, намерены привлечь около 3,7 млрд руб. для софинансирования своих проектов. Всего в 2020 г. на президентские гранты будет распределено 8 млрд руб., второй конкурс стартует уже 26 февраля.
Больше всего грантов распределено на тему сохранения исторической памяти, далее идут социальная поддержка (501 млн руб.) и охрана здоровья (499 млн руб.). Поддержка проектов, связанных с правозащитой, оказалась на предпоследнем – 12-м – месте по сумме выделенных грантов. На правозащитные проекты выделено лишь 90 млн руб.