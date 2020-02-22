«Коммерсантъ» узнал о поручениях Путина по борьбе с распространением ВИЧ

ВОЗ в числе прочего рекомендует начинать лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза. В России же пациенты долгое время могли получить лечение только при ухудшении состояния. По данным Роспотребнадзора, к концу прошлого года число ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн. Это только те, кто встал на учет. Подсчитать тех, кто не знает о своем диагнозе, или знает, но не становится на учет, невозможно. При этом антиретровирусную терапию получали только 68,9% от числа пациентов, стоящих на учете в СПИД-центрах, или 48,5% от числа живущих с ВИЧ.