Кудрин назвал критической ситуацию с распространением ВИЧ в России

Так он прокомментировал информацию о том, что президент Владимир Путин дал ряд поручений по усилению борьбы с распространением ВИЧ. О том, что такой перечень поручений был подписан 31 декабря прошлого года, сообщил «Коммерсантъ». В открытом доступе документ не публиковался. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал об этих поручениях.