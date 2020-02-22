Кудрин назвал критической ситуацию с распространением ВИЧ в России
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в России сложилась критическая ситуация с распространением ВИЧ-инфекции. «Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше», – написал он в Twitter.
Так он прокомментировал информацию о том, что президент Владимир Путин дал ряд поручений по усилению борьбы с распространением ВИЧ. О том, что такой перечень поручений был подписан 31 декабря прошлого года, сообщил «Коммерсантъ». В открытом доступе документ не публиковался. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал об этих поручениях.
Ранее Кудрин сообщил, что Счетная палата в этом году проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 г.